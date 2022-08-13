CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, " Sözüm var. En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
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