CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, " Sözüm var. En geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

DHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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