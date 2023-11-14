CHP’li 81 il başkanından ‘tüzük kurultayı’ talebi!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 23:32

Güncelleme: 14.11.2023 - 23:32

CHP’de yerel seçimler öncesinde 81 il başkanının katılımı ve Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ‘İl Başkanları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Parti genel merkezindeki toplantı, basına kapalı olarak yapıldı. Toplantıda, yerel seçime hazırlık çalışmalarının ele alındığı öğrenildi.

ÖZEL BAŞKANLARLA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, ilk defa bütün il başkanlarıyla bir araya gelmiş oldu.

ORTAK ‘TÜZÜK KURULTAYI’ MESAJI

Toplantının ardından 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı. Tüzük kurultayının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda tavsiye kararı alındığı belirtilen açıklama şöyle:

“Partimiz Tüzüğünde kapsamlı değişikliklerin yapılması için Tüzük Kurultayımızın toplanması konusu 14/11/2023 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantımızda değerlendirilmiştir.

Parti yönetimimiz tarafından Kurultay’dan önce ilan edilen Tüzük Kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte Kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken Aralık ayının sonuna denk gelecektir.

Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 138 gün kalmıştır.

“TÜZÜK BU HALİYLE İMKAN SAĞLIYOR”

Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir. Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, önseçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir.

81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir.

İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in bu güne dek bahsettiği tüzük değişikliği ile ilgili demokratik vaatlerinin de yeni Tüzüğümüzde yer bulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.”