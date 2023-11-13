CHP'nin yeni MYK'si Özgür Özel başkanlığında toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 38. Olağan Kurultay sonrasında ilk kez bugün toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde; 38. Olağan Kurultay sonrasında ilk MYK toplantısına başkanlık yaptı.
Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplantısı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, toplantıda; partinin yeni MYK üyelerini açıklamıştı.
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