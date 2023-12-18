CHP'li Adıgüzel'den MEB tepkisi: 'Öğretmenlerle değil, tarikatlarla protokol'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:50

Güncelleme: 18.12.2023 - 17:50

CHP'li Adıgüzel; Meclis'teki MEB bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Tekin'in ne atanamayan öğretmenlere, ne de milli eğitimle ilgili toplumun beklediği konulardan hiçbirine açıklık getirmediğine dikkat çekti. Adıgüzel, "Ama neye açıklık getirdi? Tarikat ve cemaatlerle işbirliği protokolü imzalamaya ve onlarla çalışmaya devam edecekmiş. Daha önce de defalarca söylemiştik. Okullarda yeterince din dersi öğretmeni var. Tuttular ÇEDES projesi ile imamlarla eşgüdüm yaptılar. Adeta bakanlık olarak görevlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrettiler" dedi. MEB'in yayımladığı yönetmelikle velilerden katkı payı uygulaması başlattığının altını çizen Adıgüzel, "Anayasadaki eğitim öğretimin parasız olması koşulunu şu ekonomik sıkıntılar içerisinde ihlal ettiler. Konuşmasında bunlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Çağdaş ve laik eğitimle ilgili bir düzenleme var mı? Yok. Atanamayan öğretmenler dünden beri telefonlarımızı kilitlediler. Onlarla ilgili bir düzenleme var mı? Yok" ifadelerini kullandı. Adıgüzel, "Sadece tarikat ve cemaatlerle işbirliği protokollerine devam mesajı var. Yani Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle işbirliği ve protokol yapmak yerine, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmayı tercih etti" diye konuştu.