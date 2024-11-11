CHP'li Alp'ten 'Etki Ajanlığı' düzenlemesine tepki: 'Muhalefeti 'düşman ceza hukuku' ile cezalandırma niyetinin bir sonucu'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:54

Kamuoyunda 'Etki Ajanlığı' olarak bilinen ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifinin görüşmelerine yarın TBMM Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifle casuslukla ilgili yeni suç ihdas ediliyor. Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Buna göre, TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek madde, Kanun'un "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan CHP Adalet Komisyonu üyesi ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, teklifi "Türkiye'yi adım adım otoriterleştirmeye götüren yasalar zincirinin bir halkası. Bu, bugüne kadar yapışmış yasaların en tehlikelisidir" ifadeleriyle açıkladı.





'BİRLİKTE DÜŞÜNMEK GEREKİYOR'

CHP grubu olarak dokuzuncu yargı paketine direnç gösterdiklerini ifade eden Alp, "Hem komisyonda hem de genel kurulda bunu dile getirdik ve neticede paketteki bazı hükümler geri çekildi. Örneğin 36.madde. Şirketlerin veya şahısların mal varlığı değerlerine kayyum atanmasını öngören bu maddenin kanun teklifinden çıkarılmasında muhalefet önemli rol oynadı. Bu madde şirketlerin veya kişilerin mal varlığı üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanacak bir düzenlemeydi. Bu düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi beklenen etki ajanlığı düzenlemesi ile birlikte düşünülmesi gerekiyor" dedi.

'ELEŞTİRİ BİLE CASUSLUK OLARAK GÖRÜLEBİLİR'

AKP'nin etki ajanlığı düzenlemesiyle politik bir suç tipi ihdas etmeye çalıştığını söyleyen Alp, "Etki ajanlığı çok sert bir yasadır. Sağ popülist liderlerin görevde olduğu ülkelerde her ne kadar benzerleri olsa da, Erdoğan'ın yürürlüğe koymak istediği bu yasa, muhalefeti 'düşman ceza hukuku' ile cezalandırma niyetinin bir sonucu olarak karşımızda duruyor. Bu haliyle yasalaşırsa kimsenin hukuki güvenliği kalmayacak ve tek parti iktidarının siyasal yararlarını eleştirmek dahi bir casusluk suçu olarak görülebilecektir" diye konuştu.

'ANAYASAYA AYKIRI'

Gezi davasında bazı sanıkların, daha bu kanun yürürlükte bile değilken, 'etki ajanı' olarak cezalandırıldıklarını ifade eden Alp, "Şimdi de bunun yasal alt yapısı yapılmak istenmektedir. Bu kanun yasalaşırsa toplumsal olaylar bir kalkışma olarak değerlendirilebilir. Bu olaylara katılan herkes AK Parti iktidarı tarafından casus olarak cezalandırılabilir. Belirlilik ve görülebilirlik ilkesine uyulmayan, muğlak ifadeler içeren bir yasa teklifi. Bu yasa bu haliyle anayasaya aykırı" dedi.