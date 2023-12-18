CHP’li Arpacı: Sanayi üretimi yavaşlıyor, işsizlik büyüyor!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:17

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:17

CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı yaptığı yazılı açıklamayla sanayide üretimin yavaşladığını ve işsizliğin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. CHP’li Arpacı, sanayi üretimindeki yavaşlığı işaret ederek işsizliğin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekti.

"SANAYİ ÜRETİMİ TEMMUZ AYINDAN BU YANA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALIYOR"

Yazılı bir açıklama CHP’li Arpacı, “Sanayi üretimindeki yıllık artış hızı ekimde yüzde 1,1’e kadar düşerken, bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 oranında gerileme yaşandı. Sanayi üretimi temmuz ayından bu yana bir önceki aya göre azalıyor. Üretim, bir önceki aya göre temmuzda yüzde 0,4, ağustosta yüzde 0,8, eylülde yüzde 0,1 oranında azalmıştı. Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı başka ülkelerdeki ekonomik yavaşlama, Türkiye’nin bu ülkelere ihracatını olumsuz etkilerken, faiz artışlarıyla iç talebin de yavaşlatılmaya çalışılması sanayi üretiminin giderek azalmasına yol açıyor. Ekimde, madencilik sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarken imalat sanayi üretimi yüzde 0,3, elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi de yüzde 2,3 oranında azaldı” diye konuştu.

“İŞSİZLİK TÜİK’E GÖRE DÜŞÜYOR, GERÇEK İŞSİZLİK İSE 8,1 MİLYONU BULDU”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) istihdam verilerini paylaşan Arpacı, “TÜİK’e göre işsizlik oranı ekimde geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan, bir önceki aya göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5’e geriledi. Ekim 2022’de 3 milyon 548 bin, Eylül 2023’te de 3 milyon 124 bin kişi olarak tahmin edilen resmi işsiz sayısı ise 2 milyon 961 bine indi. Son bir yılda işsizlik oranında yaşanan 1,7 puanlık düşüşün temelinde, işgücüne katılımın düşük kalması, zamana bağlı eksik istihdamın artması diğer bir ifadeyle istihdamın kalitesinin azalması yatıyor. Resmi işsizliği azaltan iki neden yüzünden gerçek işsizlik ise artıyor. Son bir yılda eksik istihdamdaki 400 bin kişilik artışın yanı sıra işsiz ve iş bulsa hemen çalışabilecek durumda olan, ancak iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan umutsuzların sayısında ise 720 bin kişilik artış yaşandı. Bu nedenle de son bir yılda gerçek işsizlerin sayısı (resmi işsizler + eksik istihdamdakiler + umutsuzlar) 533 bin kişi artarak 8 milyon 137 bin kişiye, gerçek işsizlik oranı da yüzde 20,4’ten yüzde 21,3’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN İSTATİSTİK KALİTESİNİN SORGULANMASINI GEREKTİRİYOR”

Paylaşılan resmi istatistiklere güvenin olmadığını aktan CHP’li vekil, “TÜİK’in sanayi üretimi, Merkez Bankasının ödemeler dengesi istatistikleri ve BDDK’nın kredi gelişmeleriyle ilgili verileri bu yılın son çeyreğinde ekonomide oldukça belirgin bir yavaşlamanın yaşandığına işaret ederken, işgücü istatistiklerinin istihdamın arttığını göstermesi, Türkiye’nin istatistik kalitesinin sorgulanmasını gerektiriyor. Bu yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 1 milyon 484 bin kişi, işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere İş-Kur’a başvuru yaptı. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağırlığı yüzünden bunlardan 686 binine işsizlik ödeneği bağlandı. Kasım 2023 itibariyle de İş-Kur 370 bin kişiye işsizlik ödeneği ödedi. Bu arada varlıklarının büyük kısmı işsizler dışındaki alanlarda kullanılan İşsizlik Sigortası Fonunun toplam varlığı ise Kasım ayında 187,1 milyar liraya çıktı” şeklinde konuştu.