CHP'li Arslan: Yurttaşa icra, şirketlere rica

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:13

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:13

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, dağıtım şirketlerinin kamuya borçlarını ödememesini Meclis gündemine taşıdı. Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

AKP iktidarında elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile birlikte ülkemizde 21 elektrik dağıtım bölgesinin oluşturulduğunu ve her bölge için bir elektrik dağıtım şirketi kurulduğunu hatırlatan Arslan, “Dağıtım şirketleri aynı sahiplik yapısına sahip görevli tedarik şirketi adı verilen yan şirketler kurarak ayrı bir kazanç kapısı daha elde etmişlerdir. Vatandaşlardan milyarlarca lira dağıtım bedeli toplayan dağıtım şirketlerinin, iletim hatlarını kullanmaları nedeniyle TEİAŞ'a ödemeleri gereken bedelleri ödemedikleri ve borcun 15 milyar TL'ye ulaştığı basın yoluyla kamuoyuna yansımıştır” dedi.

Vatandaşın borcu olduğunda her türlü icra ve tahsil yoluna gidilirken; şirketlerin kalitesiz hizmetlerine göz yumulduğunu belirten Arslan, şirketlerin iletim bedellerini kamuya ödemeyerek, adeta bu durumu düşük faizli finansman olarak kullandıklarına dikkat çekti. Arslan, “Dağıtım şirketlerinden kamunun alacakları neden icra yoluyla alınmıyor? Bu çifte standardın sebebi ne?” diye sordu.

"DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İLETİM BEDELLERİNİN ÖDEMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Geçim sıkıntısı nedeniyle faturasını ödeyemediği için yurttaşların sayacı kapatılırken, vatandaşın faturası içinde iletim bedelini de vatandaştan tahsil eden şirketlerin, TEİAŞ'a yani kamuya borçlarını ödememesinin kabul edilemez olduğunu belirten CHP’li Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şu soruları yöneltti: