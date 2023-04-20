CHP’li Bakırlıoğlu: Bu iktidarı soğan düşürecek

Yayınlanma: 20.04.2023 - 12:39

Güncelleme: 20.04.2023 - 12:39

Chp Manisa Milletvekili milletvekili adayı Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu seçim çalışmaları kapsamında Akhisar’da esnafla ve yurttaşlar bir araya geldi. Bakırlıoğlu’na Millet ittifakının ilçe başkanları eşlik etti.

“SOĞAN TEZGAHININ ÖNÜNDEN GEÇMEYE KORKUYORUZ”

Pazarcı esnafın da vatandaşın da dertli olduğunu aktaran Bakırlıoğlu’na bir vatandaş, Soğan tezgahının önünden geçmeye korkuyoruz” dedi. Pazarın en pahalı ürününün soğan olmasının ülke tarihinde herhalde bir ilk olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu da “Tarım ürünlerinin fiyat neden artar? Üretim azdır. Üretim arttıkça fiyat düşer. Eğer soğan fiyatları 10 kat artıyorsa ülkede üretim yok demektir. Unutmayalım ki tarım üretimi yoksa o ülke bağımsız değildir. AKP yüzünden tarımda tamamen dışa bağımlı hale geldik. Çiftçi üretmesin, biz daha ucuza ithal ederiz anlayışının sonudur 30 liralık soğan” diye konuştu.

14 MAYIS’TA DEĞİŞECEK

“Et 350 lira, peynir 200 lira ise sorun göründüğünde daha büyüktür” diye devam eden CHP’li vekil, “Alana soruyoruz şikayetçi, satana soruyoruz şikayetçi, üretene soruyoruz şikayetçi. Çiftçinin ürünü para etmiyor, vatandaş ise ucuza alamıyor. Ortada Çarpık Bir Sistem Sorunu Var Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu çarpık ekonomik düzen çöktü ve maalesef herkesi canından bezdirdi. 14 Mayısta bu düzen değişecek. Halk sandıkta aydınlık bir gelecek için oy verecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında vatandaşlarımızın yüzü gülecek! Bay Kemal sözünden dönmeyecek!” ifadelerini kullandı.