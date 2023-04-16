CHP’li Bakırlıoğlu: Kapanan belediyeler yeniden açılacak

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:54

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:54

CHP Manisa milletvekili ve ikinci sıradan yeniden aday olan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu seçim çalışmalarına Saruhanlı’da devam etti. Saruhanlı İlçe Başkanlığı’nda partililerle ve yurttaşlarla bir araya gelen Bakırlıoğlu daha sonra milletvekili adayı Aysu Helvacıoğlu, belediye başkanı Zeki Bilgin, Millet ittifakı’nın ilçe başkanları ile beraber Koldere ve Paşaköy kasabalarında çarşı esnafını ziyaret etti.

Esnafın ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen CHP’li Bakırlıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında ve Millet İttifakı’nın iktidarında yapacaklarını anlattı.

“SARUHANLI’DA 13 BELDE BELEDİYESİ KAPANDI”

Saruhanlı’nın geçmişte en fazla belde belediyesine sahip olduğunu hatırlatan Bakırlıoğlu, AKP iktidarında büyükşehir yasası ile tüm belde belediyeleri kapatıldığını ve buraların mahalleye dönüştürüldüğünü belirterek, “Saruhanlı’da 13 belde belediyesi kapandı. Bu belediyelerin hangi partiden seçilirse seçilsinler halka hizmet ediyordu. Şimdi bütün yük büyükşehir ve ilçe belediyelerine kaldı. Saruhanlı belediyemiz tüm kasaba ve kırsal mahallelere en iyi şekilde hizmet götürüyor. Bunda bir sorun yok. Fakat bir ucundan bir ucu 230 km olan binden fazla mahallesi olan Manisa’da büyükşehir belediyesinin hizmetler aksıyor. Altılı masanın ortak mutabakat metninde de ‘Daha önce kapatılan belde belediyelerinin yeniden açılması ve yeni belediye ihdasını ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendireceğiz’ ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda kapanan belediyelerin yeniden açılması için çalışmaları hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

“AFETTEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ”

Geçtiğimiz günlerde Manisa genelinde yaşanan don afetine de değinen Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Yaşanan don afeti bağ ve bahçelerde büyük hasara neden oldu. CHP Milletvekilleri olarak ilk günden itibaren çiftçimizin yanında olduk. Üreticinin özellikle TARSİM konusundaki haklı şikayetlerini dinledik. Seçiden sonra yapacağımız ilk iş Manisa’nın afet bölgesi ilan edilerek çiftçi borçlarının ertelenmesi ve hasarlarının tazmin edilmesi konusunda çalışma yapmak olacaktır” ifadelerini kullandı.