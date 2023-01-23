CHP’li Bülbül’den AKP’li Savaş’a: Bu cehaletle daha çok şaşırır

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:33

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:33

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, geçtiğimiz günlerde resmi verilere dayanarak Aydın’ın işsizlik rakamlarını paylaşarak binlerce kişinin işsiz olduğunu söylemesini yalanlayan AKP’li Mustafa Savaş’a verilerle yanıt verdi. CHP’li Bülbül, “AKP’li Mustafa Savaş bu cehaletle daha çok şaşıracağa benziyor. Paylaştığım veriler, 17 Ocak’ta Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal’ın başkanlığında gerçekleştirilen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 1. Olağan Toplantısı’nda paylaşılan verilerdir. Şimdi burada kim yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor sanırım ayan beyan ortada” diye konuştu.

“CEZAEVİNİ MÜJDE DİYE DUYURDU”

AKP’li Savaş’ın eleştiren Bülbül, “Seçildiği günden bu yana Aydın’a hizmet etmek bir yana, sürekli polemikler ve gerçek olmayan beyanlarla gündemde olmaya çalışmıştır. Sayın Savaş’ın hizmetten anladığı ise 4 bin 500 kişilik cezaevini müjde diye duyurmaktır. Aslında kendisinin bu açıklamalarını ciddiye alıp yanıt bile vermemek gerekir ancak burada söz konusu olan kamuoyunun, Aydın halkının doğru bilgilendirilmesidir. Aydın’da ciddi bir işsizlik sorunu var. Tekrar söylüyorum, Aydın genelinde 2022 itibariyle 19 bin 884'ü kadın, 15 bin 547'si erkek olmak üzere toplam 35 bin 431 kişi iş arıyor” dedi.

“AKP, ÜLKE EKONOMİSİNİ BÜYÜK BİR BUHRANA SOKMUŞTUR”

Gençlerin iş bulmak için başka illere göç ettiğini ifade eden CHP’li vekil, “Bunlar yadsınamaz gerçekler. AKP, ülke ekonomisini büyük bir buhrana sokmuştur. Yurttaşlar işsiz, açlık seviyesinin altında yaşam mücadelesi vermektedir. Mustafa Savaş ise hala bu gerçeğin üstünü örtme derdinde. Asıl Aydın sokaklarında görmediğimiz kendisi. Çünkü çok iyi biliyor ki sokakta yürümeye yüzleri tutmaz. Aydın’daki sorunları karış karış biliyor, çözüm için CHP olarak çalışıyoruz. Sayın Savaş’a ise son cevabı Aydın’daki işsiz gençler, 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP'li Bülbül'ün açıklamasını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek, "Öyle anlaşılıyor ki bilgisine başvurduğu kişiler Bülbül'ü yanlış yönlendiriyorlar. Dikkat ederseniz bunların tamamı işsiz değildir, bu sayının içinde işini değiştirmek isteyenler, daha iyi şartlarda iş arayan kişiler bulunmaktadır. Hal böyleyken 35 bin kişi işsiz diye açıklanması doğru bir ifade değildir. Bülbül zahmet buyurup İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne gitse, bu rakamları oradan alsa doğru bilgiler aktarabilirdi" dedi.