CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e suç duyurusu: 'Verilmeyecek hesabımız yok'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın, kendisi hakkında görevi ve güveni kötüye kullanıp, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, “Buyurun gidin. Verilmeyecek hesabımız yok” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın yaptığı suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.
Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi’ndeki Kent Lokantası’nın açılış töreninde konuşan Bozbey, “Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bursaspor şampiyon oldu mu? Yıllarca koltuklarda oturanlar Bursaspor’u niye küme düşürdünüz? Niye destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursaspor şampiyon oldu, kent birleşti diye mi? Savcılığa gidiyorsunuz?
"NE YAPTIYSAK HELAL OLSUN"
Buyurun gidin. Verilmeyecek hesabımız yok. Biz Bursa için, Bursalılar için, Bursaspor için bugüne kadar ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hizmetlerimizi de nerede ihtiyaç varsa orada yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Para çekme limitleri değişti
- İfade işlemleri ertelendi
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor