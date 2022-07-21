CHP'li Çetin Arık'tan 'miting' tepkisi: 'Bu işçiler senin kölen mi?'

21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:36

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Kayseri’de yapacağı miting öncesinde fabrika çalışanlarına, SMS mesajı gönderildi. Fabrikanın işçilerine attığı mesajda 'Devletimizin yanında yer aldığımızı gösterelim' ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuya ilişkin Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a seslenerek tepki gösterdi.

"BONCUK MU SAYIYORSUN?"

Kayserililerin AKP’ye sırtını döndüğünü ve miting alanının boş kalacağı için iktidarın telaşa kapıldığını belirten Arık, “Bunun için kamu gücünü kullanarak miting alanını doldurmaya çalışıyorlar” dedi.

Şeker Fabrikası çalışanlarının köle olmadığını belirten Arık, SMS mesajında yer verilen “Devletimizin yanında yer aldığımızı gösterelim” ifadesine de tepki gösterdi.

AKP’nin devlet olmadığını belirten Arık, Kooperatif Başkanı Akay’a seslenerek, “Bu işçiler senin kölen mi? Boncuk mu sayıyorsun? Devletin yanında yer alacaksan Türkiye’yi şeker ithal eder hale getiren AKP’nin karşısında yer alacaksın. AKP devlet değildir” diye konuştu.