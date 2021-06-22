İBB'ye bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresi Saraçhane'de

İBB seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinden sonra 23 Haziran'da yeniden yapılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yapılacak etkinliklerden biri de eser sahibinin bağışıyla İBB koleksiyonuna eklenen Kanunu Sultan Süleyman Portresi'nin ön gösterimi olacak. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleştirilecek ön gösterime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

İBB'den yapılan açıklamada yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki "Demokrasi Şenliği"nin de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ve böylece tüm Türkiye'den izlenebileceği bildirildi.

TÜM İSTANBULLULARA AÇIK ETKİNLİKLER

İBB seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:

"İBB'nin gün boyunca kentin merkez parklarında gerçekleştireceği etkinliklerle tüm İstanbulluları bu duyguya ortak edecek. 23 Haziran Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Yoğurtçu Parkı, Caddebostan Sahili, Beykoz Çayırı, Atatürk Kent Ormanı ve Maçka Demokrasi Parkı’ndaki etkinliklere tüm İstanbullular katılabilecek."



