CHP'li Erhan Adem: 'Don felaketinden ağır etkilenen bazı bölgelerimiz acilen ‘afet bölgesi’ ilan edilmelidir'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:35

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, don afetinin ardından yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, zarara uğrayan üretcileri kaybetmemek için acilen kapsamlı bir destek paketinin açıklanması gerektiğini belirtti. Adem, "Tarım sektörü yalnızca çiftçilerin geçim kapısı değil, aynı zamanda 85 milyonun sofrasıdır. Eğer üretici üretimden koparsa, tüketici de gıdaya ulaşamaz. Bugün yaşananlar bunun en net örneğidir" dedi.

Erhan, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası yaptıramamış ya da kapsam dışında kalmış üreticilerimizin zararları, il ve ilçelerde derhal kurulması gereken tarafsız Hasar Tespit Komisyonları aracılığıyla belgelenmelidir. Sigorta yaptırmadı diye üreticiyi cezalandıramazsınız. Bu bir afet, insan hatası değil! Özellikle don felaketinden ağır etkilenen bazı bölgelerimiz acilen ‘afet bölgesi’ ilan edilmelidir. Üreticiye bir nebze nefes aldırmak ve yeniden ayağa kalkmalarını sağlamak için bu zorunludur. Felaketin adı konmadan, çözüm üretilemez.

''BİR KEZ DAHA ÜZÜLEREK GÖRDÜK''

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları; SGK prim borçları ve elektrik borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Bu üreticilerin ayakta kalabilmesi için artık bir lütuf değil, zorunluluktur. Don, sel, dolu, kuraklık artık bu ülkenin tarım takviminde istisna değil, sıradan hale geldi. Buna rağmen hâlâ her afette ‘ne yapacağız’ diye düşünmek acizliktir. Hükümetin afetlere karşı etkin, önleyici ve üreticiyi önceleyen bir tarım politikası yoktur. Bunu bir kez daha üzülerek gördük.

Bugün alınmayan her önlem, yarın hem üreticide iflasa, hem de tüketicide zamla karşılık bulacaktır. Gıda enflasyonunun yükselmesi, meyve-sebzenin artık dar gelirlinin sofrasına girememesi, hepimizin sorunudur. Bu yangına şimdi müdahale edilmezse, yakında hep birlikte yanarız.

''AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ''

Artık günü kurtaran açıklamalardan, göstermelik ziyaretlerden vazgeçilmelidir. Don felaketinin etkileri sadece bugün değil, önümüzdeki aylarda da kendini derinleştirecektir. CHP olarak, ağır hasar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi ve üreticinin borçlarının faizsiz ertelenmesi için çağrımızı yineliyoruz. Tarımı ayakta tutacak kapsamlı, planlı ve kalıcı çözümler üretilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."