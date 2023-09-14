CHP’li Günaydın’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması: ‘AKP’yle mümkün olmadığını anlayacak bilince sahiptir’

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:21

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Bora Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı kontrol noktasında yakalandığını anımsattı.

“DEĞİŞEN KONJONKTÜR NEYMİŞ?”

Günaydın, Kaplan’ın gözaltına alınmasından sonra emniyetten "değişen konjonktür çerçevesinde bağlantılarını kaybeden ve yurt dışına kaçma hazırlığında bulunan" şeklinde açıklamalar yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Değişen konjonktür neymiş? Süleyman Soylu gitmiş, Ali Yerlikaya gelmiş. 20 yıllık AKP iktidarı elbette İçişleri Bakanını değiştirebilir. Peki İçişleri Bakanının değişmesi, suça ve suçluya yönelik muamelenin değişmesi anlamına mı geliyor? Geçmişte korunan bir suçlu konjonktür değişince, bağlantıları kaybolunca korunamaz hale geliyor ve yurt dışına kaçmaya mı çalışıyor? Bunu da emniyet, İçişleri Bakanlığı adeta basın bildirisiyle ifade mi ediyor? Bütün bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir."

“CHP AKP’YLE BİRLİKTE ANAYASA ÇALIŞMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI ANLAYACAK BİLİNCE SAHİPTİR”

Gökhan Günaydın, bir soru üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa yapılmasına ilişkin çağrısını da değerlendirdi. Günaydın, "CHP hem anayasanın hem de yasaların, genel düzenleyici işlemlerin demokratikleştirilmesini, Türkiye'nin sivil ve askeri vesayetten tümüyle soyutlanmasını istemektedir. Ancak demokrasi arama amacının olmadığı açık olan AKP'yle birlikte bir anayasa çalışmasının da mümkün olmadığını anlayacak bilince sahiptir" diye konuştu. İktidarın çabasının yerel seçim öncesi karşısındaki demokratik bloku dağıtmaya yönelik olduğunu savunan Günaydın, "Biz nitelikli, çağdaş, demokratik bir anayasa istiyoruz. Bunu halkımızla beraber yaparız" ifadesini kullandı.

“TÜZÜK AÇIK, KENDİLERİ ADAY OLURLAR”

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını yarın parti genel merkezinde açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in girişimiyle ilgili görüşleri sorulan Günaydın, Özel'in dışında genel başkanlık için adaylıklarını açıklamak isteyenlerin de bulunduğunu söyledi. Bu sürecin demokratik bir yarış olduğunu anlatan Günaydın, "Aday olmak isteyen arkadaşlarımızın nasıl aday olacaklarına ilişkin kurallar tüzüğümüzde belirtilmiştir. Kendileri aday olurlar, kurultay günü gelirler, topladıkları imzaları ortaya koyarlar, düşüncelerini kürsülerden açıklarlar ve CHP demokratik bir yarışa sahne olur. Türkiye'de ne yazık ki bütün bu süreçlere açık olabilen başka bir siyasal parti yoktur" dedi.