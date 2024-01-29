CHP’li Karakoz, Meclis'in emeklilerin barınma sorununu araştırmasını istedi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:05

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle emeklilerin ciddi barınma sorunuyla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek konuyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi.

22 yıllık AKP iktidarları döneminin, sayıları yaklaşık 16 milyonu bulan emekli vatandaşlar için adeta kabusa döndüğünü belirten CHP’li Karakoz, “Emekli aylıkları asgari ücretin de altına düştü. Emekli ikramiyeleri eridi, pula döndü. Yıllarını devletimize hizmet için harcayan emekli vatandaşlarımız, huzura, refaha ve rahata en çok ihtiyaç duydukları emeklilik dönemlerinde büyük sıkıntılarla karşı karşıyalar. Emekliler geçinemiyor, emekliler barınamıyor, emekliler çarşıya pazara çıkamıyor, emekliler insanca yaşayamıyor” ifadelerini kullandı.

“KONUT KİRALARI 10 KAT, EMEKLİ MAAŞLARI 3,5 KAT ARTTI”

CHP’li Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, Türkiye’de her 4 emekliden 1’inin kirada oturduğunu ve yaklaşık 4 milyon emekli vatandaşın artan kira fiyatları yüzünden büyük mağduriyetler yaşadığını belirterek, “Son 5 yılda konut kiralarında 10 kata varan artışlara karşın emeklilerin maaşları sadece 3,5 kat artmıştır. Aydın’da 2 yıl önce ortalama 2 bin -3 bin lira civarında olan kiralar bugün 12 bin – 15 bin lira sınırlarına dayanmıştır. 10 bin lira, 14 bin lira aylıklarla emekliler geçim derdine mi düşecek, kira derdine mi düşecek?” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK KİRADAKİ EMEKLİLER MAĞDUR OLDU”

Hükümetin konut kiralarındaki fahiş artışı önleme iddiasıyla uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik sınırın mağduriyetlere çözüm olmadığını ifade eden Evrim Karakoz, “Ev sahipleriyle kiracılar arasında büyük anlaşmazlıklar çıkmıştır. Birçok ev sahibi yüzde 400’lere varan zamlar uygulayarak kiracılarını çıkarmanın yollarını aramaya başlamıştır. Bu süreçten de yine en çok emeklilerimiz olumsuz etkilenmiştir” dedi.

“EV ALMAK HAYAL, KİRALARINI DAHİ ÖDEYEMİYORLAR”

CHP’li Evrim Karakoz, geçmişte vatandaşların emekli ikramiyesiyle ev sahibi olabildiğini ancak bugün fiyatları milyonlarla belirlenen evleri almanın hayal olduğunu belirterek, “Emeklilerimiz bugün ev almayı bırakın kiralarını dahi ödeyemez hale gelmiştir. Emeklilerimizin barınma sorununa çare aramak amacıyla bir önerge hazırladık ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettik” şeklinde konuştu.

“ACİLEN KİRA YARDIMI YAPILMALI”

AKP iktidarına çağrıda bulunan Karakoz, “Emeklilerimizi aç bıraktınız, bari açıkta bırakmayın. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyin, seyyanen zamlarını verin. Kirada oturan emeklilerimize acilen kira yardımı yapın. En önemlisi de yıllardır her seçim dönemi emeklilere verdiğiniz ucuz konut sözünüzü tutun. 22 yıldır yapmadınız, dilerim artık insafa gelirsiniz. Yoksa emeklinin ahı peşinizi bırakmayacak.” dedi.