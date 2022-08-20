CHP'li Özgür Özel: Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da 27 lira olarak açıkladığı kurum üzüm fiyatına; “Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir” tepkisini gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde kuru üzüm taban fiyatını 27 TL olarak açıkladı.
Erdoğan, "Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO çekirdeksiz üzümü 27 TL'den alacak" dedi.
"ÜRETİCİSİNE VE MANİSA'YA HAKARETTİR"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni üzüm fiyatına, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.
Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:
- Üzümcünün ‘2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin’ dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır. Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir.
Üzümcünün "2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin" dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 20, 2022
Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor.
27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir. https://t.co/AW3JVTJVVU
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