CHP'li Özgür Özel: Türkiye’de bir gerçek yaşanıyor, psikolojik iktidar el değiştirdi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:31

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Karaağaç ilçesinde üzüm üreticileri ile bir araya geldi.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Özel, üzüm maliyetinin 25 TL olduğunu söyledi. Üzüm üreticilerinin maliyetlerini tek tek sıralayan Özel, bu kalemlerdeki artışlara dikkat çekti. Üzümün kilogram maliyetini en düşük 23,5 TL, en yüksek ise 26,5 TL olarak hesaplayan ziraat odaları olduğunu vurgulayan Özel, “Ortalaması 25 TL. Bunu basın mensuplarına dağıtacağız. İtirazı olan varsa çıksın karşımıza, istedikleri televizyonda tartışalım” dedi.

Özel, üreticilerin üretim yapabilmesi için kredi çektiğini ve faiz ödediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını işaret eden Özel, "Fındık üreticisi Ordu’da, Giresun’da ‘Kemal Bey ne diyecek’ diye ayağa kalkıyor. Fıstık üreticisi, Gaziantep’te, Kilis’te ‘Aman Kemal Bey hakkımızı korusun’ derken geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, bir partinin, bir liderin emekten, üreticiden, çiftçiden yana tavrını bütün siyasi görüşlerden insanlar, Kemal Bey’in açıklamasını bekliyorlar" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Üzüm demek, sadece bir mahallenin, köyün, ilçenin, şehrin meselesi demek değildir. Dün Sayın Genel Başkanımız, hepinizin beklentisini karşılayacak şekilde üzüm fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Edirne’de aynı arabadaydık yol boyunca, ben ilçe başkanlarımızın O’na teşekkürlerini okuyordum, O’na iki de bir Kilis’ten telefon geliyordu, üzüm üreticilerinden. Iğdır’dan, Gaziantep’ten telefon geliyor. Denizli, İzmir’in Menemen’i, Selçuk’u ayağa kalktı. Herkes, o üzüm fiyatının doğru yerden telaffuz edilmesine, doğru bir talebin açılmasına ve beklentinin hakkaniyetli bir noktaya konulmasına teşekkür ediyorlardı.

"CHP PSİKOLOJİK OLARAK İKTİDARA GEÇTİ"

Türkiye’de bir gerçek yaşanıyor, psikolojik iktidar el değiştirdi. Yani iktidar partisi ve onu destekleyen parti muhalefete geçtiler; akıllarına gelen, olur olmadık her sözde muhalefeti eleştiriyorlar. CHP de psikolojik olarak iktidara geçti; olması gerekeni söylüyor, çözüm söylüyor, rakam açıklıyor ve iktidar onu takip ediyor. Muhalefetteyken asgari ücrete zam yaptırabiliyor. Muhalefetteyken emekliye bayramlarda ikramiye verdirebiliyor, taşerona kadro verdirebiliyor, 3600 ek göstergeyi verdirebiliyor, öğrencilerin KYK’dan çektiği kredilerin faizlerini sildirebiliyor.





Öyle olunca fındık üreticisi Ordu’da, Giresun’da ‘Kemal Bey ne diyecek’ diye ayağa kalkıyor. Fıstık üreticisi Gaziantep’te, Kilis’te ‘Aman Kemal Bey, hakkımızı korusun’ derken elbette referandumda yüzde 56’lık sonuçla Genel Başkana ve onun kurmuş olduğu ittifak siyasetine, Millet İttifakı’na gönül vermiş herkes ve geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, bir partinin, bir liderin emekten, üreticiden, çiftçiden yana tavrını bütün siyasi görüşlerden insanlar, Kemal Bey’in açıklamasını bekliyorlar.

"ANNENİN, GÖZYAŞININ VE ALIN TERİNİN RENGİ YOKTUR"

İktidar partisinin üyesi olan, ama ekmeğinin peşinde olup aramızda olan değerli yöneticilerimiz, muhtarlarımız var. Bu çok kıymetli, çünkü iki şeyin rengi olmaz. Bir; annenin gözyaşının rengi yoktur. İki; alın terinin rengi yoktur. Alın teri akıyor mu, toprağa düşüyor mu? AK Partilisi de CHP’lisi de MHP’lisi de başka siyasi partidense de onun hakkını vermek lazım. Çünkü o alın terinde siyaset olmaz. Önce yaşayacağız, geçineceğiz, borcumuzu ödeyeceğiz, evlatlarımızı geçindireceğiz; sonra gelip burada siyaset tartışacağız. Yaşamadan, aç karnına, borcunu ödeyemeden ‘acaba haciz memuru ne gün gelecek’ korkusu, ‘acaba ipotek ettirdiğim tarlam bankaya mı geçecek’ korkusuyla düşünen insana gidip de siyaset yapmanın bir mantığı yok. O yüzden CHP olarak, hangi görüşten olursa olsun herkesin alnının terinin karşılığını alması için buradayız.





Geçen sene 2 doları terk ettiler. 13 TL, 9 numara üzüme fiyat açıkladılar. Açıkladıkları gün fiyat, serbest piyasada 11 TL’ye doğru çekildi. Aslında işlem 14,5 TL’den yapılıyordu, 13 TL açıkladılar, 11 TL’ye doğru çekildi. Hemen dedik, ‘Düzeltin’. Dinlemediler, 9,80 TL’den işlem yapıldı geçen sene. Yetmez, numara oyunu yaptılar. 10 numara üzüme ‘9 numara’ dediler, 9’a ‘8’ dediler. Geçen sene üzüm üreticisi zarar etti. O zarar büyük faizlere dönüştü. Üstüne beceriksiz enflasyon yönetimi…

"ÜZÜMÜN MALİYETİNİ EN DÜŞÜK BULAN 23,5 TL BULMUŞ"