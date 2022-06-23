CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a: Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uçağına kadar uğurladığını gösteren fotoğrafları paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u dün Beştepe’de ağırladı.
Özgür Özel, Erdoğan’ın Prens Selman’ı Esenboğa Havalimanı’nda uçağına kadar uğurladığını gösteren ve Suudi Ajansı tarafından servis edilen fotoğrafları bugün sosyal medya hesabında paylaştı.
Özel, paylaşımında, “Tayyip Erdoğan, evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'na kadar uğurlamış. Soru şu; Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan? İzahı güç, tepki çekecek mahsurlu bir işin içinde olduğunu gizleyemezsin” dedi.
Tayyip Erdoğan, evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman'ı Esenboğa Havalimanı'na kadar uğurlamış.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 23, 2022
Soru şu; Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan?
İzahı güç, tepki çekecek, mahsurlu bir işin içinde olduğunu gizleyemezsin. pic.twitter.com/ks6cej06E5
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