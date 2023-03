CHP'li Öztrak'tan hükümete 'Irak' tepkisi: Türkiye ne kadar tazminat ödeyecek!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:12

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 19:12

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztrak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin çalışma hayatına etkilerini araştırdığı raporu göstererek, "ILO'ya göre, deprem, bölgedeki çalışma saatlerinde yüzde 16'lık bir kayba neden olmuş. Bu 657 bin 147 tam zamanlı işçinin işini kaybetmesi demek. Emekçilerimizin gelirinde, her ay yaşanan kayıpsa 150 milyon dolar. Her bir çalışanın aylık kaybı ise 4 bin 351 lira. Yani ayda 231 dolar. Deprem bölgesinde 220 bin civarında iş yeri ya yıkık ya da ağır hasarlı. Yine deprem bölgesinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama çalışma saati bakımından en az Adana'da, en çok da Malatya'da. Hep söylüyoruz. Deprem bölgesindeki her ilin, hatta her ilçenin ihtiyaçları farklı. Beyin cerrahı titizliğiyle bir planlama yapmak lazım" ifadelerini kullandı.



'ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASINDAN 629 YUMURTA ALMIŞ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 2018 yılının haziran ayı asgari ücreti ile 73 kilo beyaz peynir alınabildiğini söyleyen Öztrak, "Bugün 60 kilo beyaz peynir alınabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin başı Erdoğan 5 yılda, asgari ücretlinin sofrasından 13 kilo peyniri almış. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin başı Erdoğan asgari ücretlinin sofrasından 629 yumurtasını almış. Bundan 5 yıl önce asgari ücretle sofrasına 162 kilo tavuk eti koyabilen vatandaşımız, bugün sofrasına 141 kilo tavuk eti koyabiliyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin başı Erdoğan asgari ücretlinin sofrasından 21 kilo tavuk etini kapmış. Pirincin 28 kilosunu, toz şekerin 41 kilosunu, Sarayın kibirlisi almış götürmüş. Bunun sorumlusu kim? Tabii ki 'Ekonominin sorumlusu benim, ben' diyen Erdoğan. Bugün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde arşa çıktıysa, bir kilo kıyma 300 lirayı aştıysa bunun sorumlusu kim? Tabii ki 'Ekonominin sorumlusu benim, ben' diyen Erdoğan" diye konuştu.

IRAK'A ÖDENECEK TAZMİNAT

CHP'li Öztrak, daha sonra Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşması nedeniyle 1,4 milyar dolar tazminat ödeyeceği iddiasıyla ilgili konuştu. Öztrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuyla ilgili, 'Hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetti. Ülkemizin taleplerinin büyük çoğunluğunu kabul etti' açıklamasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Lafı gevelemeyi bırakın. Türkiye Irak'a ne kadar tazminat ödeyecek? Irak'tan ne kadar tazminat alacak. Açıklayın. Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan Irak'ın taleplerinden birinin tahkim heyeti tarafından kabul edildiği anlaşılıyor. Bu durumda Irak'ın kabul edilen talebi nedeniyle Türkiye, Irak'a tazminat ödeyecek mi? Ödeyecekse ne kadar tazminat ödeyecek? Irak yönetimi, Türkiye'ye tazminat ödeyecekse, bu tazminatın tutarı ne kadardır? Enerji Bakanlığı bu rakamları milletten neden saklıyor? Neyi korumaya, gizlemeye çalışıyor? Kuzey Irak petrolünün, Irak Anayasasına aykırı şekilde uluslararası pazarlara ulaştırılmasına izin veren kim? Bu konular er ya da geç aydınlanacak. Hep söyledik; gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Milletimizin sırtına yüklenen bu olağanüstü faturanın sorumlularını ortaya çıkarmak da Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan 128 milyar doların hesabını sormak da milletimizden çalınan 418 milyar doları söke söke alıp milletimize vermek de boynumuzun borcudur."