CHP'li vekil ayrıntıya dikkat çekti: Marketler enflasyon bahanesiyle fiyatları günlük değiştiriyor

CHP'li Hasan Öztürk, marketlerin enflasyon bahanesiyle fiyatları arttırdığını, etiketlerin artık aylık ya da haftalık değil neredeyse günlük olarak değiştirildiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 20:11
CHP'li vekil ayrıntıya dikkat çekti: Marketler enflasyon bahanesiyle fiyatları günlük değiştiriyor
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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her geçen gün derin bir enflasyon girdabına girdiğini savundu.

Geçen yıl doların 18 lira civarında olduğunu dile getiren Öztürk, "Bugün bastırılmasına rağmen dolar 30 lirayı aşmış durumda. Ekonomistler doların 40 lira bandında olması gerektiğini ifade ediyor. Çarşı, pazar yangın yerine dönmüş." diye konuştu.

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Doların artmasıyla fiyatların da arttığına dikkati çeken Öztürk, asgari ücrete lütfedilmiş gibi yapılan zamların vatandaşların cebine girmeden eridiğini belirtti.

Piyasayı manipüle edenlerin fiyatların yükselmesindeki etkisine de değinen Öztürk, "Marketler enflasyon bahanesiyle fiyatları katladıkça katlıyor. Etiketler artık aylık ya da haftalık değil neredeyse günlük değişiyor. Bugün alacağımız her şeyin fiyatı düne göre pahalı, yarına göre ise ucuz. Sıradan bir dairenin fiyatı milyonun üzerinde rakamlardan başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı kötü niyetli satıcıların ekonominin bu halinden yararlanıp 3 liralık ürünü 13 liraya satmaya başladığına işaret eden Öztürk, piyasanın yeterince denetlenmediğini dile getirdi.

AKP hükümetini eleştiren Öztürk, "AK Parti ekonomide sınıfta kaldı. Yıllarca iktidarda kalmak ekonomimize kaybettirdi, hiçbir şey kazandıramadı. Yıllardır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı, üzülerek söylüyorum ki ekonomide iktidar olamadı." ifadelerini kullandı.


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