CHP’li vekiller, 81 ilde dinledikleri ‘halkın gündemini’ Cumhuriyet’e anlattı: Geçim ve seçim konuşuluyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

CHP milletvekilleri geride kalan hafta sonunda Türkiye’nin 81 iline giderek yurttaşların sorunlarını dinledi. Vekiller, sahada karşılaştıkları tabloyu Cumhuriyet’e anlattı. Adıyaman’a giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 6 Şubat depreminin üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine karşın sorunların değişmediğini aktardı. İnsanların binaların teslim edilmediğiyle ilgili şikâyetlerini anlattığını söyleyen Barut, “Çadırda ve konteynerde kalmaya devam edenler ‘Adıyaman unutuldu, iktidar bizi görmüyor’ diyor” ifadelerini kullandı.

Hatay’a giden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise bölgede en çok konuşulan konuların vergi mükellefleri için ilan edilen mücbir sebep hali ve konut beklentisi olduğunu belirtti. Bölgede insanlardan dinlediklerini aktaran Çakırözer, “Konteynerde kalan insanlar evlerini soruyor, ‘2025’te evinize kavuşacaksınız’ diyorlarmış” ifadelerini kullandı.

KASAPLIK YAPAN ÖĞRETMENLER

Kırşehir’e giden CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, şehirde tek hastane olmasıyla ilgili şikâyetler olduğunu belirterek “Birçok branşın da doktoru yok. En basit konularda bile hastaneye ulaşamadıklarını, Ankara’ya ulaşmaya çalıştıklarını söylediler” dedi.

Çorum’da ziyaretler yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da emeklilerin ikinci iş olarak pazarcılık yaptığına dikkat çekerek “Örneğin öğretmenlik yapmış, emekli olmuş bir vatandaş çalışması gerektiği için pazarcılık yapıyor” dedi.

Vekiller, “Gittiğiniz yerde size Abdullah Öcalan’ın Meclis’e gelmesini ya da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Vakit Tamam’ videoları gibi konuları söyleyen oldu mu” sorusuna karşı da “İnsanlar bu konuları biliyor ama kesinlikle soran yok. Bizi gören herkes acil ihtiyacını, derdini anlatıyor. Bu konuları konuşmuyor” gibi yanıtlar verdi.