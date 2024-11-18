CHP’li eski vekile 'Tayyipler Alemi' pankartı nedeniyle ceza verildi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:50

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:00

CHP eski milletvekili Ali Şeker’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından sergilenen “Tayyipler Alemi” isimli karikatürü, “Memleket esprisini kaybetmesin!” yorumu ile alıntılayarak paylaşması suç sayıldı. İddianamede, Şeker’den önce CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı karikatürü, "Eleştiri ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” yorumuyla paylaştığı ve Kılıçdaroğluna da bu gerekçeyle dava açıldığı belirtildi. İddianamede Şeker’in karikatürle ilgili yorumunun Kılıçdaroğlu’nun yorumuna benzer olmasının kolluk incelemesiyle tespit edildiği ileri sürüldü. Şeker’in Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını yeniden paylaşmasına dair ise iddianamede savcı şu yorumu yaptı: “Bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyeti taşıması…”

Memleket esprisini kaybetmesin, yüzü gülsün, yönetenler hoşgörülü olsun dediğimiz için yargılandığım davada 11 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yine de memleket esprisini kaybetmesin demeye devam edeceğim. #GülmekDevrimciBirEylemdir pic.twitter.com/7d2konu40j — Ali ŞEKER (@draliseker) November 18, 2024

PANKARTI TAŞIYANLAR BERAAT ETTİ

6 Temmuz 2018'de gerçekleşen mezuniyet töreninde "Tayyipler Alemi" karikatürünün yer aldığı pankartı açan öğrenciler, 7 Temmuz'da pankartı hazırlayan çalışan ise 8 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Pankartı açan öğrenciler "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu ile tutuklanmış 10 Ağustos'ta ise serbest bırakılmıştı. Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, pankartı basan ve taşıyan tüm sanıklar için beraat kararı verdi.