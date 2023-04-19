CHP'li Yıldırım Kaya, Cumhuriyet için yazdı: Öğretmenlerimizin Sorunlarını Nasıl Çözeceğiz?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 18:17

Güncelleme: 19.04.2023 - 18:17

“Atanmayan öğretmen sorununa öncelik vereceğiz. 100 bin öğretmen atamasını iktidarımızın ilk yılında yapacağız. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı gibi Cumhuriyetin yüzüncü yılında da 100 bin öğretmen ataması daha yaparak, verdiğimiz sözleri ve planları eksiksiz uygulayacağız. Böylelikle, Millet İttifakının birinci yılda toplam 200 bin öğretmen ataması yapmış olacağız.”

Eğitimin temel unsuru öğretmen olduğu için öğretmen politikamızın hayata geçirilmesi elzem olacaktır. Öncelikle eğitim fakültelerini ele alarak, öğretmen yetiştirme politikasını çağın ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Eğitim fakültelerinin kontenjan sayılarını belirlerken ülkedeki öğretmen ihtiyacını dikkate alacağız. Aksi halde atanmayan öğretmen sayısı her geçen yıl artmaya devam edecektir.

Eğitimin köklü çözümlere ihtiyacı var. Köklü çözümlerden biri de gerçek Öğretmenlik Meslek Kanununu çıkarmaktır. Bu nedenle, 23 Kasım 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına, “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi”ni sunduk. Teklifte, öğretmen yetiştirmesi ve istihdamı için “Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Kurulu” oluşturulmasına yer verdik. Ayrıca öğretmen ihtiyacının belirlenmesi için “Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Kurulu eşgüdüm içinde, öğretmen ihtiyacına göre, planlı bir şekilde, eğitim fakültelerinin her yıl toplam kontenjanını belirler.” hükmünü düzenledik.

Sadece kontenjan sayılarını ayarlamak sorunu çözmez. Eğitim fakültelerinin niteliğini de yükselteceğiz. Üniversite sınavlarında öğretmenlik tercihlerine taban puan sınırlaması da getireceğiz.

Tabela üniversiteleri kurup, bu üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri açmak, gerçekçi bir “öğretmen yetiştirme politikası” değildir. Olsa olsa “ucuz politika” yapmanın taa kendisidir.

ÖĞRTMELER KADROLU OLACAK

Bilimsellikten uzak politikaların sonucunda 800 binden fazla atanmayan öğretmenimiz bekliyor. 90 bine yakın ücretli öğretmen asgari ücretin altında, kölelik ücretiyle çalıştırılıyor. Öğretmenlerin iş güvencesi yok, 120 bin öğretmen sözleşmeli çalıştırılıyor…

Öğretmenler uzman öğretmen, başöğretmen diye ayrılmış. Eşit işe eşit ücret uygulaması yok; çalışma barışına darbe vurulmuş. Öğretmenlik mesleğinde KPSS ile atama yerine, “mülakat” adı altında torpil devreye sokulmuş, liyakat yok edilmiş.

Tüm bunlar öğretmenleri sefalete mahkum eden, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, saygınlığını yok eden uygulamalardır.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasına son vereceğiz; öğretmenlerimizin tamamını kadrolu yapacağız.

Kanuni barajları uygulayarak atanmayan engelli öğretmenlerimizin atamasını yapacağız.

PİKTES öğretmenlerinin sorununu da biz çözeceğiz.

Öğretmenlerimizin aile birliğini de sağlayacağız.

Mevcut durumda; uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanmış tüm öğretmenlerin unvan ve ücret hakları korunarak, çalışma yılı açısından uzman öğretmen/başöğretmen olma hakkı elde etmiş ancak sınava başvurmamış/girmemiş tüm öğretmenlere (yaklaşık 80 bin öğretmen) aynı ekonomik haklar sağlanarak, arada oluşan ücret uçurumunu gidereceğiz. Sınava girme hakkı olmayan (görev yılı 10 yıldan az olan) öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yaparak, uzman ve başöğretmenlerle aralarındaki maaş farkını azaltacağız.

Uzun dönemde ise öğretmenlik mesleğinde ilerlemeyi yeni düzelmeye tabi tutacağız. Emekli olan öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal haklarını koruyacağız.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNU ÇIKARTACAĞIZ

Önceliğimiz gerçek Öğretmenlik Meslek Kanununu ivedilikle Meclis gündemine getirmek olacaktır. Bunu yaparken de öğretmenlerden, eğitim uzmanlarından, sendikalardan, akademisyenlerden görüş ve güç alacağız; mutabakat sağlayacağız.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİNİ ÇÖZECEĞİZ

Öncelikle, depremzede öğretmenlerden talep edenlere tayin hakkı vereceğiz, bölgeye hızla öğretmen ataması yapacağız. Gönüllü olmaları durumunda, atanmayan öğretmenlerin ilk atamalarını deprem bölgesine yapacağız. Gönüllü olarak deprem bölgesinde görev yapmak isteyen öğretmenler ile rehber öğretmenleri de bu bölgelerde görevlendireceğiz.

Deprem bölgesinde görev yapmak için özendirici önlem olarak, mevcut öğretmen maaşlarının 1,5 katı ödeme yapacağız. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler için hızla sağlıklı yaşama koşullarını oluşturacağız. Deprem bölgesine giden öğretmenlerin barınma sorunu kalmayacak.

CUMHURİYETİMİZİN YÜZÜNCÜYILINDA DA 100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ

Atanmayan öğretmen sorununa öncelik vereceğiz. 100 bin öğretmen atamasını iktidarımızın ilk yılında yapacağız. Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı gibi Cumhuriyetin yüzüncü yılında da 100 bin öğretmen ataması daha yaparak, verdiğimiz sözleri ve planlarımızı eksiksiz uygulayacağız. Böylelikle, Millet İttifakının birinci yılda toplam 200 bin öğretmen ataması yapmış olacağız.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SEÇİMİ, EĞİTİMİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Eğitim sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız üç eğitim çalıştayında da öğretmen sorunları ve çözüm politikaları gündemimizdeydi.

Sorunları ve çözüm önerilerimizi “Öğretmen adaylarının seçimi, eğitimi ve öğretmenlik mesleği başlığı altında topladık.

Öğretmen adaylarının seçimi:

1. Öğretmen ihtiyacı önceden belirlenmeli ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli planlamanın yapılmalıdır.

2. Öğretmen Liselerinin tekrar açılması ve bu Lise mezunlarının üniversite giriş sınavlarında avantajlı kılınması sağlanmalı ve öğretmenlik mesleğine ilgi teşvik edilmelidir.

3. Eğitim Bilimleri Fakülteleri yeniden güçlendirilmeli ve köklü üniversitelerde Eğitim Bilimleri Fakülteleri açılmalıdır. Diğer eğitim fakültelerinin bazıları ise bölgesel olarak birleştirilmelidir.

4. Ataması yapılmayan öğretmen sorunun aşılması, öğretmenlerin istihdamının sağlanması için fakültelere alınan öğrenci sayılarının belirli bir plan doğrultusunda azaltılması yoluna gidilmelidir.

5. Öğretmenlik mesleğine yatkın olmayan öğrencilerin 3. Sınıftan itibaren başka fakültelere geçmesine izin verilmelidir.

Öğretmen adaylarının eğitimi:

1. Öğretim Teknolojileri yeterlilikleri bütün öğretmen adayları için kazandırılmalıdır.

2. Öğretmenlik profesyonel bir meslektir ve öğretmen yetiştirme Eğitim Fakültelerinin görevi olmalıdır “pedagojik formasyon” kursları kesinlikle kaldırılmalıdır.

3. Eğitim Fakültelerinin fiziksel koşulları iyileştirilmelidir.

4. Öğretmenlerin kültürel okuryazarlığının geliştirilmesi için eğitim fakültesi programlarında kültür, sanat ve spor dersleridir. Öğretmenliğin entelektüel bir meslek olduğunun vurgulanması gerekir.

5. Öğretmen adayının okul ortamını her yönüyle tanıması ve deneyimlemesi (yaparak yaşayarak öğrenmesi) için programlarda 2. sınıftan itibaren başlamak kaydıyla her yıl 1 ders olmak üzere 3 uygulama dersi yer almalıdır. Ayrıca programlar kapsamında okutulan diğer derslerde de teori ve pratiğin dengeli bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

6. Öğretmen adaylarının; eğitimin politika, ekonomi, sosyoloji, kültür, gibi alanlar ile bağını kurabilmeleri amacıyla öğretmen eğitimi programlarında Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Eğitimin Güncel Sorunları, Çok Kültürlü Eğitim, Eleştirel Pedagoji, vb. başlıklı dersler yer almalı bu derslerin içerikleri öğretmen adaylarının entelektüel gelişimine uygun olacak biçimde düzenlenmelidir.

7. Öğretmen yetiştirme programlarında mutlaka cinsel sağlık eğitimi yer almalıdır.

8. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi daha etkili hale getirilmelidir. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü bağımsız bir enstitü haline getirilmeli ve bölgelerdeki şubeleri de eğitim-araştırma uygulama merkezleri olacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Öğretmenlik mesleği:

1. Öğretmenlik Meslek Kanunu ILO - UNESCO ortak belgesi olan Öğretmen Statüsü Tavsiye Kararı doğrultusunda tüm eğitim bileşenlerinin katılımıyla hazırlanmalıdır.

2. Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

3. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilerek tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

4. Öğretmenlere yönelik mevcut kariyer sistemi kaldırılarak, öğretmenlerin eğitimin farklı alanlarında akademik kariyer yapmalarını sağlayacak yeni bir kariyer modeli getirilmelidir.

“MİLLET İTTİFAKI ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ”NİNDE ÖĞRETMEN

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizde öğretmen politikalarına geniş yer verildi. Değerli öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve kamuoyunun bilgisine bu maddeleri yeniden sunmak istiyorum.

• Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız.

• Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz.

• Öğretmenlik Meslek Yasasını değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde gruplayan uygulamaya son vereceğiz.

• Üniversite seçme sınavlarının, “Öğretmenlik Mesleği” ile ilgili tercihlerinde taban puanı sınırlaması getirecek, taban puanı arz ve talebe göre dinamik bir biçimde belirleyecek ve nitelik açısından kontrolü sağlayacağız.

• Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eriteceğiz.

• Öğretmenlik alanlarına uygun fakültelerden mezun olanlara, bitirdikleri bölümün giriş puanının ilgili eğitim fakültesinin giriş puanıyla denk olması ve Eğitim Fakültelerinde yüksek lisans yapmaları şartıyla öğretmen olma imkanı sağlayacağız.

• Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

• Öğretmenin kariyer gelişiminde; öğretmenin katıldığı seminerler, hizmet içi eğitimler, aldığı lisansüstü eğitim, katıldığı kurslar ve yürüttüğü ya da katılımcısı olduğu projeler ile öğrencilerinin başarılarını objektif olarak dikkate alacağız.

• Öğretmenlerin dijital içerik, interaktif ders ve akıllı tahta içeriği hazırlama gibi yeterliliklerini geliştirecek, bilişim teknolojileri dahil meslek içi eğitimlerine ağırlık vereceğiz.

• Eğitim fakültelerinin sayı ve öğrenci kotalarının uzun vadeli kalkınma planları çerçevesinde belirlenecek öğretmen ihtiyacıyla uyumlu olmasını sağlayacağız.

• Eğitim fakültelerindeki öğrencilerin kuramsal bilginin yanı sıra uygulamaya dönük eğitim almalarını, kısa-yüzeysel staj şeklinde değil okullarda eğitim içinde uygulamalı yetişmelerini ve yetkin bir öğretmen adayı olarak mezun olmalarını sağlayacağız.

• Eğitim fakültelerinin hepsinin akredite olmalarını sağlayacağız.

• Öğretmen adaylarının “Yüksek Lisans” ile Eğitim Fakültelerinden mezun olmalarını sağlayacak, doktora yapmalarını teşvik edeceğiz.

• Öğretmenlerin, öğrenci eğitimini aksatmayacak şekilde yurtiçi, yurtdışı eğitim, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılmasını sağlayacağız.

• Dezavantajlı bölgelerde staj yapılmasını özendirecek, öğretmelerin bu bölgelerde daha uzun süreli kalmalarını teşvik edecek mali destekler sağlayacağız.