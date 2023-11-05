CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:17
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Abone Ol google-news

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. Buna göre, Özgür Özel partinin yeni genel başkanı oldu.

Genel başkanlık koltuğunu Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Özel'i kutlayan bir mesaj paylaştı. 

Söz konusu paylaşım şu şekilde: 

"Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum."


Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

En Çok Okunan Haberler