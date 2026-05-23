CNN Türk'ün 'mutlak butlan' sevincine tepki: Genel Merkez'den protestolarla çıkartıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının verilmesinin ardından CHP Genel Merkezindeki partililer direnişini sürdürüyor. Dün gece saatlerinde partililer CNN Türk ekibini canlı yayınları sırasında protesto ederek CHP Genel Merkezi'nden çıkarttı..

ÖZEL'E ''MANİSA MİLLETVEKİLİ'' DEMİŞLERDİ

Demirören Medya grubundaki CNN Türk televizyonu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında yapılan kurultayı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nden 'mutlak butlan' kararı çıkmasını açıkça destekleyen bir uygulamaya imza atmıştı.

Kurultay için verilen mutlak butlan kararının ardından CNN Türk yayınlarında Özgür Özel Genel Başkan değil 'milletvekili' olarak ifade edilmişti.

Yayın sırasında ayrıca "Kılıçdaroğlu ve Özel’in özellikleri” olduğu ifade edilen sıfatlar beyaz tahtaya yazılarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "daha makul bir genel başkan" olduğunu dile getiriliyordu.