Çok konuşulacak 'Öcalan' iddiası: 'Adında Türkiye geçen bir parti kurma hazırlığında'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘çağrısıyla’ başlayan süreçte kritik aşamalardan geçilirken; PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın adında 'Türkiye' geçen yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu öne sürüldü.

Gazeteci Sedat Bozkurt, "İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan, yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan" dedi.

Bozkurt, bugün “Öcalan partisi yolda” başlıklı kaleme aldığı yazısında Abdullah Öcalan'ın yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti.

HDP’nin de kapatılmayacağını belirten Bozkurt, şunları kaleme aldı:

“Devlet Bahçeli dillendirmeyince HDP’nin kapatılma davası da unutuldu. Ama dava devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ‘isteksizce’ açmıştı davayı, Anayasa Mahkemesi de ‘gönülsüzce’ bakıyordu. Ülke iklimi, MHP’nin iktidardaki pozisyonu, devlet içindeki gücü nedeniyle dava hızlanmıştı, kapatma kesin gibiydi ve sayıları yüzlerle ifade edilen isim hakkında getirilecek siyasi yasaklar değerlendirmeye alınmıştı.

‘Terörsüz Türkiye’ süreci mahkemeyi çok rahatlattı. Geçtiğimiz günlerde raportörler üyelere sunum yaptılar. Değişen iklim nedeniyle yapılan sunumun temeli hukukiydi. Üyelerin hemen hemen tamamı da daha önce ‘kapatmaya neden olan suçları’ bireysel görerek parti kapatmakta hukuki gerekçe olamayacağını bir biçimde, Bahçeli’yi de kızdırmak pahasına dile getirmişlerdi. Raportörün görüşü de şimdi bu yönde. Dava devam edecek ama acele etmeyecekler. Karar çıkması biraz zaman alacak gibi. Bir yıl içinde değişen politik iklimin etkilediği yüksek yargıdaki rahatlama HDP’nin kapatılmasını önleyecek kadar önemli. Bu sırada da ‘normal’ hayatına devam eden HDP 6’ncı olağan büyük kongresini geçtiğimiz hafta toplayarak yeni yönetimini de belirledi.

Asıl komik olan bugün AYM, HDP hakkında kapatma kararı verirse başta Bahçeli, süreci baltalamakla suçlar mı AYM üyelerini? Hayır diyemediniz değil mi?​”

“HDP KAPATILMIYOR AMA DEM KAPATILACAK GİBİ”

Öcalan’ın yeni parti kuracağı kulisini dile getiren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"HDP kapatılmıyor ama DEM kapatılacak gibi. İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan, yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Bu bilgiler ikinci kaynaktan elde edilmiş kulis bilgileridir. Yeni parti Öcalan partisi olacak, yörüngesindeki, ona sahip çıkan parti değil. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan.

HDP kapatılmazsa ve Demirtaş dışarı çıkabilirse Öcalan da yeni partiyi kurarsa siyasetin Kürt cephesi de hayli hareketlenecek. İnsanın aklına da gelmiyor değil, burayı da bölmeyi başaracaklar mı?"