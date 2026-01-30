Cumhur İttifakı’nda emekli maaşı çıkmazı: AKP ve MHP kulislerinde rahatsızlık büyüyor

En düşük emekli aylığına ilişkin belirlenen miktar; parti tabanında ve Meclis kulislerinde tartışma yaratırken, hem AKP hem de MHP kanadında emeklilere yönelik düzenlemenin yetersiz kaldığı yönünde endişeler dile getiriliyor. Parti yöneticileri ve milletvekilleri, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen maaş politikasının seçmen nezdinde ciddi bir kırılma yarattığını ifade ediyor. AKP ve MHP’li bazı kurmaylar, özellikle hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında açıklanan en düşük emekli aylığının “kabul edilebilir sınırın altında kaldığını” savunuyor. Kulislerde, emeklilerin uzun süredir iktidardan somut bir iyileştirme adımı beklediği, ancak bu beklentinin karşılıksız kaldığı konuşuluyor.

GÖZLER ERDOĞAN’DAYDI

Cumhur İttifakı içinde, emekli maaşlarına ilişkin güçlü bir adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacağı beklentisi hakimdi. Ancak Cumhurbaşkanından yeni bir düzenleme sinyali gelmemesi, parti tabanında hayal kırıklığı yarattı. Bazı milletvekilleri, “Bu konu sahada sürekli karşımıza çıkıyor, anlatmakta zorlanıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

‘SEÇMEN KAYBI RİSKİ’ UYARISI

Kulislerde dile getirilen en dikkat çekici başlıklardan biri ise emeklilerin oluşturduğu seçmen kitlesinin büyüklüğü. İktidar kanadında, emeklilerin yalnızca ekonomik olarak değil, siyasi olarak da mağdur edildiği algısının güçlendiği ifade ediliyor. Bu durumun, yaklaşan seçim süreçlerinde Cumhur İttifakı açısından ciddi oy kayıplarına yol açabileceği uyarıları yapılıyor. AKP ve MHP içinden bazı isimler, mevcut maaş politikasının sürdürülebilir olmadığını savunarak, emeklilere yönelik ek düzenlemelerin kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Ancak ekonomi yönetiminin tutumu ve bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek yeni bir adımın ertelendiği de kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.