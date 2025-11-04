Cumhur İttifakı’nda sessiz kriz büyüyor: 'Uyum azaldı, güven tazelenmesi gerekiyor'

Ankara kulisleri son günlerde olağanüstü hareketli. Saray’daki Cumhuriyetin 102. yıl resepsiyonuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılmaması, Saray koridorlarında ve parti kulislerinde “mesajlı bir tavır” olarak yorumlanıyor. Cumhur İttifakı’nda uzun süredir biriken rahatsızlıkların, ilk kez bu kadar görünür hale geldiği konuşuluyor. AKP’li bir üst düzey yönetici, iki parti arasındaki ilişkilere dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bahçeli’nin resepsiyona gitmemesi bir tercih değil, bir uyarı. Uyum azaldı, güven tazelenmesi gerekiyor. Özellikle çözüm süreci tartışmaları, bazı isimlerin atanması ve yargı dosyalarındaki farklı yaklaşımlar ilişkileri zorluyor.”

MHP RAHATSIZ

MHP kulislerinde ise tablo farklı okunuyor. Parti kaynakları, son dönemde devlet içinde “MHP’nin onayı alınmadan yürüyen” karar ve uygulamalardan rahatsızlık duyulduğunu dile getiriyor. İki parti arasındaki gerginliğin temel başlıklarından biri de “açılım süreci” tartışmaları... AKP’de sürece ilişkin temkinli bir duruş hakimken, MHP kanadı sürecin artık sonuçlanması gerektiği görüşünde.

‘KONTROLLÜ SO ĞUMA’

Başkentte, Bahçeli’nin Saray’a gitmemesinin “sessiz bir protesto” olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. AKP kulislerinde bu durumun “kontrollü bir soğuma dönemi” olarak görülmesi gerektiği konuşuluyor. AKP çevrelerinde dillendirilen bir başka değerlendirmeye göre “Bu bir kopuş değil. Taraflar biraz nefes almak istiyor. Gündem çok yüklü, özellikle son dönemde atamalardan yargı süreçlerine kadar birçok olay MHP’nin moralini bozdu. Enerji birikti, şimdi boşaltılmak isteniyor.”

ERDOĞAN SONRASI HESAPLAR

AKP içinde ise “Erdoğan sonrası” döneme ilişkin senaryolar giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Parti kulislerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan etrafında iki farklı eğilim oluştuğu konuşuluyor. Bir AKP’li isim, “Erdoğan sonrası dönemin hazırlığı uzun süredir yapılıyor. Ancak MHP, Bilal Erdoğan’a mesafeli. Bu da ittifakın geleceğini belirsizleştiriyor” diyor. MHP kaynakları da benzer bir noktaya dikkat çekiyor:

“Cumhur İttifakı, liderler ittifakıydı. Erdoğan sonrası dönemde o liderlik bağı ortadan kalkarsa, ittifakın devamı zor.”

MİLLİYET Ç İ KANATTA SIKIŞMA

Öte yandan, İYİ Parti’nin son dönemde milliyetçi söylemini güçlendirmesi MHP üzerinde yeni bir baskı yaratıyor. Parti içi değişim sürecini hızlandıran İYİ Parti’nin, Bahçeli’yi savunma pozisyonuna ittiği yorumları yapılıyor. Bir siyaset gözlemcisi, “İYİ Parti’nin yeniden merkez sağa değil, milliyetçi tabana yönelmesi MHP’nin alanını daraltıyor. Bu da Bahçeli’yi Cumhur İttifakı içinde daha temkinli ama gergin bir konuma sokuyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

‘K ÜÇÜK SARSINTI, BÜYÜK FIRTINA’ UYARISI

AKP ve MHP cephesinden gelen açıklamalar kontrollü olsa da, kulislerdeki hava temkinli. Her iki partide de “küçük sarsıntıların büyük fırtınalara dönüşebileceği” kaygısı hakim. Bir AKP’li milletvekili, “İttifakta güven tazelenmezse, yerel seçimlerden sonra başlayan bu soğukluk kalıcı hale gelebilir” diyor. MHP’ye yakın bir kaynak ise daha net konuşuyor:

“Bahçeli, devletin dengesiyle oynamaz ama yanlış gidişatı da sineye çekmez. Külliye’ye gitmemesi bir işaret fişeğiydi. Bu mesaj alınmazsa, bir sonraki adım daha sert olur.”

Ankara kulislerinde “Cumhur İttifakı hâlâ ayakta ama artık eski reflekslerle yürümüyor. Her iki parti de yeni döneme hazırlanıyor. Sessiz bir yeniden yapılanma süreci başladı” değerlendirmeleri dillendiriliyor.

G ÖZLER BAHÇEL İ'DE

“Cumhur'da gerilim” iddiaları devam ederken; gözler tamamen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve bugünkü MHP grup toplantısına çevrildi. MHP’ye yakınlığıyla bilinen yayın organı Türkgün, Bahçeli'nin bugün TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.