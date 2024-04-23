Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon: CHP’ye yüklenmek için montajlı fotoğrafı paylaştı

CHP Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, geçtiğimiz ocak ayında DEM Parti Seyhan ilçe Başkanlığı’na yaptığı ziyarete ilişkin montajlı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 19:57
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon: CHP’ye yüklenmek için montajlı fotoğrafı paylaştı
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, montajlı fotoğrafı X (Twitter) hesabında; “T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir” sözleriyle paylaştı.

FOTOĞRAF MONTAJLI

Fotoğrafın orijinalinde terörist başı Abdullah Öcalan’ın resmi bulunmuyor. Orijinal fotoğrafta sadece DEM Parti bayrağı ile eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı yer alıyor.


Oktay Saral haberleri Seyhan haberleri Oya Tekin haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı, Türkçeye çevirtti
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
Steinmeier'e Filistin protestosu... Valilik gözaltıları yalanladı

Steinmeier'e Filistin protestosu... Valilik gözaltıları yalanladı
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu