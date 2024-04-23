Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon: CHP’ye yüklenmek için montajlı fotoğrafı paylaştı
CHP Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, geçtiğimiz ocak ayında DEM Parti Seyhan ilçe Başkanlığı’na yaptığı ziyarete ilişkin montajlı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, montajlı fotoğrafı X
(Twitter) hesabında; “T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye
Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda
oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının
değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir” sözleriyle paylaştı.
FOTOĞRAF MONTAJLI
Fotoğrafın orijinalinde terörist başı Abdullah Öcalan’ın resmi bulunmuyor. Orijinal fotoğrafta sadece DEM Parti bayrağı ile eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı yer alıyor.
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