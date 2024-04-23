Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon: CHP’ye yüklenmek için montajlı fotoğrafı paylaştı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 19:57

Güncelleme: 23.04.2024 - 19:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, montajlı fotoğrafı X (Twitter) hesabında; “T.C. tabelası asarak şov yapan CHP’nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir” sözleriyle paylaştı.



FOTOĞRAF MONTAJLI

Fotoğrafın orijinalinde terörist başı Abdullah Öcalan’ın resmi bulunmuyor. Orijinal fotoğrafta sadece DEM Parti bayrağı ile eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı yer alıyor.