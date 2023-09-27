Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy’i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr El Hamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
El Hamamy'in ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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