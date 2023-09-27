Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid Elhamamy’i kabul etti

İHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Büyükelçisini kabul etti
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr El Hamamy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

El Hamamy'in ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler