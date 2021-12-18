Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına yanıt verdi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomideki durum nedeniyle OHAL ilan edilebileceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.



Bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis'te konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iddiaları reddederek, "Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız. Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecek. Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır. Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili daha sonra özür dilemişti. Çok tartışma yaratan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, "tek çıkış yolunun güven ve istikrar temeline dayalı şeffaf piyasa ekonomisi" olduğunu söylemişti.

