ORC Araştırma yaptırdığı son anket açıklandı: 3 parti barajı geçiyor

12 Aralık 2021 Pazar, 16:42

AKP’ye yakın olduğu konuşulan ve daha önce anketlerini yaptığı belirtilen ORC Araştırma isimli şirket, yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankete göre sadece 3 parti yüzde 10 barajını geçiyor.

Araştırmaya göre; AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 41,4 oranında.

Hiçbir ittifakta yer almayan HDP ise ORC anketine göre yüzde 8,1 oranında oy alıyor.

"Bu pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcılar şu oranlarda yanıt belirtti: