Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yayınlanma: 06.07.2024 - 20:11

Güncelleme: 06.07.2024 - 20:11

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunması nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.