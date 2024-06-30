Cevdet Yılmaz’dan aylar sonra yanıt

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yerel seçim döneminde AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’la ilgili açıklama yayımlarken CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili dezenformasyon içeren sahte videolu haberlere karşı neden açıklama yapmadığına ilişkin önergeye dört ay sonra yanıt verdi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın soru önergesini yanıtlayan Yılmaz, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye aleyhine yürütülen psikolojik harekât faaliyetlerini takip ederek ülkemize yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet göstermektedir” dedi.

CHP’li Kılınç önergesinde TRT’nin uygulamalarıyla ilgili de “TRT Haber, Kurum’un tüm tanıtımlarına yer vererek, neredeyse Murat Kurum Propaganda Kanalı haline gelmiştir. İmamoğlu’nun tanıtım toplantısı TRT Haber’de toplam kaç dakika yayımlanmıştır” sorularını yöneltti. Yanıtında söz konusu süreleri paylaşmayan Yılmaz, TRT Yasası’ndaki “Cumhurbaşkanının ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayımlanması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına bağlıdır” ifadelerini işaret etmekle yetindi.

