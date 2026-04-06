Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 5. hafta: Tutuklu sanıklar savunma yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası, 5. haftada da görülmeye devam ediyor.

Geçen perşembe günü 18 ismin tahliye edilmesinin ardından 16. duruşma günü, tutuklu isimlerin savunmalarıyla devam ediyor.

Bugün ilk olarak, 18. sıradaki İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel savunma yapıyor.

11.25 | SEYFULLAH DEMİREL'İN SAVUNMASI BAŞLADI

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Seyfullah Demirel'in savunması başladı.

1994 yılından beri çok sayıda belediyede ve çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyla çalıştığını vurgulayan Demirel savunmasında şunları söyledi:

“Daha önce çalıştığım belediyelerde ne yaptıysam aynısını yaptım, ihalelerde aynı metodu uyguladım. Daha önce tutuklanmayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken tutuklanmamı manidar buluyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu ile çalışıyor olmasaydık hatta CHP’li başka bir belediye başkanı ile çalışıyor olsaydık şimdi karşınızda olmazdık.”

11.00 | AYKUT ERDOĞDU İSYAN ETTİ

Tutuklu isimlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından heyete seslenen Aykut Erdoğdu, “Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, aşağıda etrafımız pislik içinde. Bu kadar olur mu? Ben milletvekiliyim. Benden kimseye zarar gelmez" dedi.

10.40 | DURUŞMA BAŞLADI... İMAMOĞLU SÖZ ALDI: 'YARGILAMANIN BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ...'

Tutuklu sanıklar ve mahkeme heyetinin salona gelmesinin ardından duruşma başladı.

Ekrem İmamoğlu savunmalardan önce söz aldı. İmamoğlu tutuksuz yargılama çağrısında bulunarak, “Gerçekten çok masum insanlar; kadınlar, evlatlar, kardeşler, aileler var” dedi.

İmamoğlu sözlerine, “Öncelikle yargılamanın bundan sonraki süreci inşallah hayırlara vesile olsun. Herkesin katkılarıyla, başta sizlerin ve burada bulunan hukukçuların, hatta katılımcıların, seyircilerin herkesin katkılarıyla hayırlara vesile olsun. Çünkü hayra ihtiyacımız çok yüksek” diyerek başladı.

Perşembe günü 18 ismin tahliye edilmesi kararına değinen İmamoğlu, “Tahliyeler elbette bizleri sevindirmiştir. Tahliye öncesi verdiğiniz kararın bir başlangıç olduğu tarifi, bizlerin bakış açısından, vicdani olarak da adalet açısından da kıymetli bir değerlendirmedir. Elbette yaklaşımınızı önemsediğimizi ifade etmek isterim. Ancak bazı hatırlatmalar yapmayı da önemsiyorum bu çerçevede. Yani kesinlikle yargılamaya farklı bir bakışla yön vermeniz gerektiğinin de bir ihtiyaç olarak altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "GERÇEKTEN ÇOK MASUM İNSANLAR VAR..."

İmamoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Gerçekten onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüklerinden alınan bir gün olması, can yakıyor. Bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüştüğünü ifade etmek isterim. İnsanların gerçekten bir günü bile tutsak geçirmemesi inancı ve yargılamaya olan inancı, -sadece sizin yargılamanıza değil, daha önce de konuşmamda ifade ettim- buradaki yargılama sürecinin gerçekten hepimiz için çok önemli bir dayanak olan yüce Türk yargısının, yaşamsal bir dayanak olan yüce Türk yargısının itibarına da çok büyük katkı sunduğunu ve sunacağını, alınan her kararla eksi ya da pozitif yönüyle katkı sunacağını da belirtmek zorundayım. Burada hala babalarından dolayı tutuklu olan evlatlar var, akrabası olduğu için tutuklu olan insanlar var. Gerçekten büyük ızdırap içerisinde olan kadınlar var. Hayatını bürokrasiye ve özellikle kariyerine adamış, devletine hizmet etmiş insanların çektiği acılar var. Bana göre birçok insan burada masum ve tamamı tutuksuz yargılanmalı. Bu yönüyle bunun ele alınmasının, hani ay sonunu beklemek, ara kararı beklemenin dışındaki hamlelerin de çok insani, çok vicdani, adalete büyük katkı sunacağının altını çizmek isterim. Bunun yanı, sıra burada olmayan ama hala durumu belirsiz, bu soruşturma kapsamında tutuklu olan şoförler, emekçiler, bürokrasiden insanlar var. Ağır ameliyat geçirip, hapiste ameliyatın nekahat dönemini geçiren bürokrat arkadaşlarımız var. Burada özellikle birtakım uygulamalara maruz kalan, tutsak olan veya dışarıda birtakım adli tedbirlerin büyük sıkıntısı altında ezilen aileler, insanlar, kadınlar, evlatlar, çocuklar olduğu yerde, yanlış uygulanan, tamamen kanuna aykırı olduğunu düşündüğüm ve hukukçuların tarifiyle etkin pişmanlık üzerinden, tabiri caizse toplumun karakterini de etkileyecek şekliyle ödüllendirilmiş gibi, sahadan naralar atacak şekilde hareket eden uygulamaların da çok ciddi kul hakkına sebep olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar için hem hatırlatma hem iyi temennilerimi, iyi dileklerimin altını çizerek size sunmak ama bütün bu tedbirlerin alınması, gerçekten burada sizin adil yargılanmayla ilgili önünüzdeki sürece daha iyi bir zemin hazırlayacaktır. Bizlerin de ve bütün Türkiye'nin de sürece ve yargılamayla ilgili usule, esasa bakışta da çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü bir operasyonlar gündemi yaşıyoruz. Bunlara girmeyeceğim elbette, burayı ilgilendirmiyor. Ama yaşanıyor. Siyasi olan tarafı var yaşanıyor. Birtakım adli işler, tutuklananlar, gözaltına alınanlar… Bir bakıyorsunuz tamamı serbest bırakılmış, tamamı şu an sahada geziyor. Merkez Bankası'nı dolandıran insanlar sahada geziyor; 3 ayda serbest bırakılmış. Ama burada hayatını devletine adamış insanlar tutuklu, süreçte yargılama geçiriyorlar. Gerçekten çok masum insanlar var. Tekrar altını çiziyorum; kadınlar var, evlatlar var, kardeşler var, aileler var… Çok büyük yük var sırtınızda. İyi yargılama ve adil yargılama sürecinde, karşınızda yargılanan insanlar olarak attığınız her adımda yanınızda olacağımızı, ama aksi takdirde de gereken tepkiyi göstereceğimizi de ifade etmek isterim. İnşallah hayırlara vesile olan bir yargılama sürecini, bu mahkemede bütün arkadaşlarıma yaşatırsınız.”

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

On beşinci duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

İBB DAVASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.