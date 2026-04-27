Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 27'nci gün... Mehmet Pehlivan'dan çarpıcı savunma: 'İtiraf beklentisi yaratmak istediler'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB davasının duruşması 27. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda görülmeye devam ediyor.

BUGÜN SAVUNMALAR DEVAM EDECEK

27’nci celsede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın yarım kalan savunması devam edecek. Daha sonra, sorgusu yapılacak olan Pehlivan’ın avukatlarının savunmasıyla duruşma devam edecek.

İŞTE 27'NCİ CELSEDE ANBEAN YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, Silivri'den gelişmeleri anbean aktarıyor.

13.05 | DURUŞMAYA İKİNCİ ARA

Avukat Mehmet Pehlivan'ın savunması sona erdi. Mahkeme bir saatlik öğle arası verirken, aranın ardından önce Pehlivan'ın çapraz sorgusuna daha sonra avukatlarının savunmasına geçilecek.

12.45 | "SAVCI, BENİM İTİRAFÇI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞ"

Aranın ardından savunmasına kaldığı yerden devam eden Pehlivan, İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerini kazanmasının ardından medyada yoğun şekilde hedef alındığını belirterek, “Sayın İmamoğlu hakkında, 2019 seçimlerini kazanmasının ardından bugüne kadar bu iktidara yakın medya tekellerinde 4.500'den fazla haber yapılmış. Son 2 yıllık süreçte Sayın İmamoğlu hakkında bu mecralarda yapılan tek bir olumlu haber var; o da aslında bir durum tespiti olarak 31 Mart 2024 seçimlerini Sayın İmamoğlu’nun kazanması üzerinedir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu medya kuruluşlarının kamu yararına projeleri dahi görmezden geldiğini belirten Pehlivan, “Aşevi veya öğrenci yurdu açılması gibi saf projeler dahi haber değeri olarak görülmemiştir. Medya ve şartlar hiçbir zaman eşit düzlemde yürümemiştir. Yandaş medya her türlü karalamayı yaparken, mağdurların suç duyuruları bile kabul görmedi. Tüm bunların amacı, muhalif siyasetçilerin yozlaşmış olduğuna dair bir fikir yerleştirmektir” diye konuştu.

ETKİN PİŞMANLIK ELEŞTİRİSİ

Pehlivan, soruşturma sürecinde savcılığın bilgi paylaşımındaki seçiciliğine dikkat çekerek, “Her gün binlerce adli işlem icat eden savcılık makamı hiçbir adli işlemi duyurmuyor ama etkin pişman kapsamında ifade verip tahliye edildiğini düzenli olarak basınla paylaştı; bir propaganda ve kampanya olarak ilan edildi” dedi.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizde ‘etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum’ ile başlayan, ‘herhangi bir suç işlemedim’ cümlesiyle biten onlarca ifade tutanağı var. Suç ikrarı içermeyip pişmanlık beyanlarıyla dolu olanlar, bu şekilde de ifadeler var. Korkunç olan ise bu absürt beyanların arasında tahliye olabilmek için bir de başkalarını suçlayanlar var. Bu tablo bir zorlama, yükleme ve yön gösterme olmaksızın kendiliğinden oluşmalarının mümkün olmadığını göstermektedir.”

Pehlivan kendisinin yanında Fatih Keleş ve Murat Ongun'un da itirafçı olduğu yalanlarının medya aracılığıyla servis edildiğine ancak geçersiz bu iddialara karşı hiçbir işlem yapılmadığına dikkat çekti:

“Aşağıda nezaretteyken, beni tanımayan birçok insana ifade süreçlerinde savcı, benim itirafçı olduğumu söylemiş. Beni tanımayan bu insanlar, Savcı Bey’in bizzat bunu iddia ettiğini söylüyorlar. Bunun tek bir amacı vardı: İtiraf beklentisi yaratmak. Bunların hiçbiri ‘yanıltıcı bilgi’ olarak görülmedi; halkı alenen yanıltan bu bilgiler suç sayılmadı.”

12.15 | ARA BİTTİ, SOYTEKİN'İN SAVUNMASI ÖNE ÇEKİLDİ

İBB Davası, yaklaşık 45 dakikalık aranın ardından devam ediyor. Mahkeme reddi hakim talebini reddederken Mehmet Pehlivan'ın savunmasının ardından etkin pişmanlıkçı Adem Soytekin’in savunmasının alınmasına, sonrasında ise Soytekin'in artık duruşmalara getirilmemesine karar verdi.

Soytekin, mahkemeye diğer tutuklular tarafından baskı gördüğünü belirttiği ve savunma sırasının öne alınmasını talep ettiği bir dilekçe sunmuştu. Geçen hafta sunulan dilekçede Soytekin, "Duruşmalarda maruz kaldığım psikolojik baskı ve savunma hakkım sebebiyle duruşmada dinlenme sıramın öne alınmasını talep ediyorum" demişti.

11.15 | PEHLİVAN SAVUNMASINA DEVAM EDEMEDEN ARA VERİLDİ

Duruşma başlangıcında Mehmet Pehlivan'ın savunmasına devam etmesinden önce, perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi öncesi avukatlar söz alarak her sanığın avukatına söz hakkı tanınmasını istedi.

Mahkeme başkanı, yalnızca İBB Davası'yla birleştirilen Beyoğlu dosyasının avukatlarına tahliye talebi için söz vereceğini belirtti. Aykut Erdoğdu'nun avukatlarından Uğur Poyra, bunun üzerine hakimle tartışarak reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı ise bu talebi değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ NE OLMUŞTU? Sekizinci haftasına giren davada çarşamba günü yapılan son duruşmada, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan savunmasına başladı ancak savunması yarıda kaldı. Mahkeme başkanı, Pehlivan'ın savunması sürerken davada etkin pişmanlıkçı olarak tutuklu yargılanan iş insanı Adem Soytekin'e söz vermek isteyince Pehlivan ve salondaki avukatlar savunmanın bölünmesine tepki gösterdi. Çıkan tartışmaların ardından söz alan Soytekin, bazı tutuklular tarafından sözlü tacize maruz kaldığını öne sürerken savunma sırasının erkene çekilmesi için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Avukatlar ve tutuklu yakınlarının Soytekin'in iddialarına tepki göstermesinin ardından mahkeme başkanı, Pehlivan'ın savunması sürerken duruşmayı sonlandırdı.

11.05 | DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar, avukatları, gazeteciler, mahkeme heyeti ve izleyiciler yerini aldı, İBB Davası’nın 27. günü başladı.

Son duruşmada savunma sırasının öne alınmasını isteyen ve mahkemeye dilekçe sunan itirafçı Adem Soytekin, duruşma salonunda jandarmalar tarafından çevrelenmiş şekilde tutuluyor.

İBB DAVASI

19 Mart sivil darbesiyle, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

BUGÜNE KADAR 35 KİŞİNİN SAVUNMASI ALINDI

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

Diğer yandan Mahkeme başkanı daha önce, duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini de belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.