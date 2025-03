Cumhuriyet ulaştı: CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararının perde arkası

Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:10

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili süreci takip ederken, bir yandan da CHP’de değişimin yaşandığı kurultaya şaibe suçlamasıyla açılan soruşturmayla ilgili kurmaylarıyla olağanüstü olarak değerlendirme yaptı. Gün boyu kurmaylarıyla telefon trafiği yürüten Özel, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Burhanettin Bulut, partilerinin genel merkezinde olağanüstü kurultay süreciyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partinin uzun zamandır dışarıdan ve içeriden kuşatma altında olduğunu belirten Çiftci “Kayyum duyumunun hukuken önünü kestik. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurumuzu yaptık” dedi. Yarın yapılacak önseçimin İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazı kapsamında engellenmeye çalışıldığını da açıklayan Çiftci “Kamusal alandan sandıklarımızı uzaklaştırmaya çalıştılar. Bu bize İmamoğlu’nun adaylığından CHP iktidarından ne kadar korktuklarını gösterdi. Bunun önüne geçmek için genel başkanımız yetkisini kullanarak kurultay çağrısı yaptı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 6 Nisan’da kurultayımızı yapacağız. Gazete ilanlarımız da yarın (bugün) çıkacak” ifadelerini kullandı.

''YİNE DE KAYYUM ATANAMAZ''

Kayyum duyumlarıyla ilgili konuşan CHP’li Bulut ise, gizlilik kararı alınmış bir dosya hakkında her gün iktidara yakın medyada bir haber gördüklerine dikkat çekti. Partinin buna karşı bir hamle yaptığını belirten Bulut “15 gün sonra bu tartışmanın artık ülke gündeminden çıkmasını istiyoruz” dedi. Bulut, bu karara karşın yine de kayyum atanması ihtimaliyle ilgili “Normalde hukuki açıdan böyle bir süreç olmaz. Ama her an her şey olabilir” yorumunu yaptı. CHP’li Çiftci ise, “Kayyum atanamaz. Çünkü davaya konu kurultay ortadan kaldırılıyor, yeni bir kurultay yapılıyor” dedi. Bu şartta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yarın yapılacak önseçimin de aynen devam ettiğini söyleyen Çiftci, tüm yurttaşları oy kullanmaya çağırdı.

BAŞKA ADAY OLUR MU?

Öte yandan; hem Bulut hem de Çiftci “Kurultayda Özgür Özel’den başka aday olur mu?” sorusuna karşı tüzüğe göre yeteri kadar imzayı toplayan herkesin 6 Nisan’da aday olabileceğini söyledi. Bunun üzerine “Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu?” sorusu gündeme geldi. Parti içinde bazı isimler “Bu karara rağmen partiye kayyum atanabilir. O yüzden ne olduğunu görmek lazım” derken, bazıları da “Kemal Bey de şimdiki yönetimi destekler” yorumunu yaptı.