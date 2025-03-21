Son dakika haberi... Özgür Özel duyurdu: CHP'den olağanüstü kurultay kararı

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

Son dakika haberi... Özgür Özel duyurdu: CHP'den olağanüstü kurultay kararı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

Özel, 6 Nisan 2025 günü “Olağanüstü Kurultay’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel'in açıklamasında ilgili bölüm şöyle: 

"Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum:

Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.

6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz..."


Etiketler: #Özgür Özel #kayyum #Kurultay

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