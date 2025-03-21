Son dakika haberi... Özgür Özel duyurdu: CHP'den olağanüstü kurultay kararı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.
Özel, 6 Nisan 2025 günü “Olağanüstü Kurultay’ düzenleyeceklerini açıkladı.
Özel'in açıklamasında ilgili bölüm şöyle:
"Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum:
Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.
6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz..."
Etiketler: #Özgür Özel #kayyum #Kurultay
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