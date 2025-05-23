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'Dalga geçmeye devam' diyerek seslendi! Cemal Enginyurt'tan İBB'ye yeni operasyona sert tepki: 'Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar...'

'Dalga geçmeye devam' diyerek seslendi! Cemal Enginyurt'tan İBB'ye yeni operasyona sert tepki: 'Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar...'

23.05.2025 10:14:00
Güncellenme:
ANKA
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'Dalga geçmeye devam' diyerek seslendi! Cemal Enginyurt'tan İBB'ye yeni operasyona sert tepki: 'Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar...'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İBB'ye yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona, sosyal medyadan yaptığı operasyonla tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Enginyurt, “Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor” dedi.

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.

"EKREM AĞRISI BİTMİYOR"

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Dalga geçmeye devam. İBB de 4.dalga, 44 kişi gözaltına alındı. Bu gidişle çaycı, çorbacı ne varsa alacaklar gibi. Ekrem ağrısı bitmiyor."

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