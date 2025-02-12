Davutoğlu'ndan 'Gazze' çağrısı: Referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlansınlar

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de aralarında kendi partisinin de olduğu 3 partiden oluşan 'Yeni Yol' partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze' planlarına değinerek, "Trump, 'Gazze'yi satın almayacağız, sahip olmayacağız' diyor. Trump bunu derken Gazze Şeridi'ni istemiyor. 309 kilometrekaredir Gazze'nin toplamı ama o kısa şeridin deniz açılığı; Kıbrıs ile Mısır arasına yay gibi girer. Orada doğal gaz alanları var, meseleleri Filistin'in hakkı olan o doğal gaz alanlarına el koymak, bunun farkında olalım".dedi.

Davutoğlu daha sonra Gazze'yle ilgili çağrısını açıklayarak şöyle dedi:

"Şimdi bir Türk olarak, Osmanlı Devleti'nin tebaası bir Türk olarak Trump'a söylüyorum; Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı'dır. Ondan sonra İngiliz mandası kurulmuştur, vatandaşlık vermemiştir. İsrail zaten gayrimeşrudur ve hiç vatandaşlık vermedi. Osmanlı Devleti'nin meşru sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gazzeliler, doğal bir tarihdaşımız ve vatandaşımız muamelesi ile referandum yapsınlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, Filistin Devleti kurulana kadar otonom bir bölge olarak bağlansınlar. Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da dedelerimizin savaştığı ve halen Osmanlı tebaası olmak dışında bir vatandaşlık almamış olan Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar. Eğer bir göç olacaksa Trump, İsraillileri 100 yıl önce taşıdınız, bir kere daha alın o kıymetli siyonistlerinizi Amerika'daki topraklarınıza götürün."