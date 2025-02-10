Bir tepki de Şam'dan: Colani'den Trump'a 'Gazze planı' yanıtı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 20:27

Güncelleme: 10.02.2025 - 21:28

HTŞ lideri ve Suriye yönetiminin yeni lideri Colani, verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyanın tepkisini çeken Gazze planına değindi.

Colani, Trump'ın şu ana kadar olumlu mesajlar verdiğini belirterek, özellikle Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmesi halinde küresel çatışmaları durdurmada kilit bir oyuncu olabileceğini söyledi.

Trump hakkındaki düşüncelerini dile getiren Colani, "İç politikaya ve ABD ekonomisini canlandırmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, son 20 yılda oldukça fazla istikrarsızlığın yaşandığı Orta Doğu'da barışın inşasıyla da ilgileniyor. Bu umut verici bir başlangıç" dedi.

"HEPSİ BAŞARISIZ OLDU"

Trump'ın tepki çeken Gazze planına değinen Colani şunları kaydetti:

"Hiçbir gücün insanları topraklarından sürebileceğine inanmıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında. İnsanlar acıya, ölümlere ve yıkıma katlandılar ama topraklarını terk etmeyi reddettiler. Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur."