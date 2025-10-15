DEM Parti'den, Ali Yerlikaya'ya 'Hakan Tosun' sorusu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Türkiye’de basın özgürlüğüne dönük baskıların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çiçek, basın emekçilerinin gözaltı, tutuklama ve katledilmekle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Önergede Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin basında yer alan bilgilere yer veren Çiçek, saldırı gerekçesiyle tutuklanan iki kişinin tutuklanma gerekçelerinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VE BASIN EMEKÇİLERİNİN YAŞADIĞI TEHDİTLERİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLIĞINIZCA HERHANGİ BİR ÇALIŞMA VAR MI?"

Çiçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: