Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'den TBMM önünde 'bütçe' protestosu... Tuncer Bakırhan: 'İktidarın tek derdi sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak'

DEM Parti'den TBMM önünde 'bütçe' protestosu... Tuncer Bakırhan: 'İktidarın tek derdi sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak'

14.12.2025 14:07:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
DEM Parti'den TBMM önünde 'bütçe' protestosu... Tuncer Bakırhan: 'İktidarın tek derdi sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve partililer, TBMM önüne yürüyerek, Meclis'te görüşülen 2026 yılı bütçesini protesto etti. Eylemde konuşan Tuncer Bakırhan "Bu Meclis'te iktidarın tek bir derdi var; sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak. DEM Parti olarak Meclis'te 2026 yılı bütçesinin, bizlerin bütçesi olması için daha fazla mücadele, dayanışma ve taleplerimizi güçlü bir şekilde haykırmalıyız" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partililer, Çankaya ilçesindeki Cemal Süreya Parkı'nda bir araya gelerek, Meclis'e yürüdü.

Image

Grup, ellerinde 'Ekmek ve barış için bütçe' yazılı pankart taşıdı. TBMM Dikmen Kapısı'nda grup adına açıklamada bulunan Hatimoğulları, "Bugün Türkiye, hem genel anlamda enflasyon hem de gıda enflasyonunda dünyada ilk 5 içerisinde yer alıyor. Bu; daha çok işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, emeklinin geçinememesi, barınamamak, faturaları ödeyememek demektir. 2026 yılı bütçesindeki en temel kaynak ne biliyor musunuz? Yurttaşın sırtına yüklenmiş olan ağır vergilerdir. Bugün sermayeden vergi almayan ve sermayeyi koruyan iktidar anlayışı, bütün vergi yükünü esnafın, işçinin, çiftçinin sırtına yüklemiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bizler, 'Ekmek ve barış için bütçe' demeye devam edeceğiz. Bugün bizler, 'Barış için bütçe' derken, savaşa, özel harp yöntemine, güvenlikçi politikaları ayrılan bütçenin son bulmasını istiyoruz. Yüzyıllık bir mesele olan ve son 50 yılı savaş ve çatışmalarla geçen Kürt sorununun; 'Barışçıl ve demokratik çözülmesi' demek, 'Silaha ve savaşa bütçeden pay ayrılmaması' demektir. Ancak ne yazık ki 2026 yılı bütçesinde; bizler 1 yılı aşkındır barış ve demokratik toplum sürecinden bahsederken mevcut iktidar silaha yani bu anlamdaki bütün kalemlere ciddi anlamda pay ayırmış, hatta geçen yıllara göre daha fazla bütçe vermiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Biz buradan bir kere daha haykırıyoruz; 'Savaşa değil halka, emekçiye bütçe' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN TEK DERDİ SERMAYE BÜTÇE YAPMAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da 2026 yılı bütçesini eleştirerek, "Bu Meclis'te iktidarın tek bir derdi var; sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak. DEM Parti olarak Meclis'te 2026 yılı bütçesinin, bizlerin bütçesi olması için daha fazla mücadele, dayanışma ve taleplerimizi güçlü bir şekilde haykırmalıyız. İnanıyorum ki bugün burada ortaya koyduğumuz iradeyi yaşadığımız sorunlara karşı da güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsek 2026 bütçesi, bizlerin bütçesi olabilir. Meclis'in derdi asgari ücretliler değil, sermaye ve savaş lobilerine vergi muafiyeti sağlamak, bütçeyi peşkeş çekmektir. Dolayısıyla bütçenin bizim olmasını istiyorsak mücadele edeceğiz, sesimizi güçlendireceğiz, taleplerimizi ilgililere ileteceğiz" diye konuştu.

İlgili Konular: #Meclis #Dem Parti

İlgili Haberler

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: 'Asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini istiyoruz'
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: 'Asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini istiyoruz' DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 2026 yılında partisi adına talep ettikleri asgari ücreti açıkladı. Hatimoğulları "DEM Parti olarak asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini istiyoruz ve en az senede 2 kez enflasyon artış oranına göre bu ücretin yenilenmesini talep ediyoruz" dedi.
DEM Parti, süreç komisyonuna sunduğu raporda ‘ulus devlet’ ve Lozan’ı hedef aldı: DEM’den Öcalan vurgulu rapor
DEM Parti, süreç komisyonuna sunduğu raporda ‘ulus devlet’ ve Lozan’ı hedef aldı: DEM’den Öcalan vurgulu rapor DEM Parti’nin yeni çözüm süreci kapsamında hazırladığı raporda “ulus devlet” kavramı ve Lozan Antlaşması’nı hedef alan ifadelere yer verildi. Terörist ele başı Abdullah Öcalan’ın görüşlerine “Öcalan’ın stratejik barış anlayışı”, “Öcalan’a göre Kürt meselesi” gibi başlıklar altında geniş yer verilen raporda “Öcalan’a yönelik hukuki yaklaşım, aynı zamanda Kürt halkına yönelik hukuki yaklaşımı da yansıtmaktadır” denildi. Raporda Kürt meselesiyle ilgili görüşleri yer verilmeyen Selahattin Demirtaş’ın adı ise sadece AİHM kararına göre serbest bırakılmasıyla anıldı.
Son Dakika... DEM Parti'nin İmralı heyeti, Bahçeli ile görüştü
Son Dakika... DEM Parti'nin İmralı heyeti, Bahçeli ile görüştü DEM Parti'nin İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası Devlet Bahçeli ve Pervin Buldan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.