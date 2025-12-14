DEM Parti'den TBMM önünde 'bütçe' protestosu... Tuncer Bakırhan: 'İktidarın tek derdi sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partililer, Çankaya ilçesindeki Cemal Süreya Parkı'nda bir araya gelerek, Meclis'e yürüdü.

Grup, ellerinde 'Ekmek ve barış için bütçe' yazılı pankart taşıdı. TBMM Dikmen Kapısı'nda grup adına açıklamada bulunan Hatimoğulları, "Bugün Türkiye, hem genel anlamda enflasyon hem de gıda enflasyonunda dünyada ilk 5 içerisinde yer alıyor. Bu; daha çok işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, emeklinin geçinememesi, barınamamak, faturaları ödeyememek demektir. 2026 yılı bütçesindeki en temel kaynak ne biliyor musunuz? Yurttaşın sırtına yüklenmiş olan ağır vergilerdir. Bugün sermayeden vergi almayan ve sermayeyi koruyan iktidar anlayışı, bütün vergi yükünü esnafın, işçinin, çiftçinin sırtına yüklemiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bizler, 'Ekmek ve barış için bütçe' demeye devam edeceğiz. Bugün bizler, 'Barış için bütçe' derken, savaşa, özel harp yöntemine, güvenlikçi politikaları ayrılan bütçenin son bulmasını istiyoruz. Yüzyıllık bir mesele olan ve son 50 yılı savaş ve çatışmalarla geçen Kürt sorununun; 'Barışçıl ve demokratik çözülmesi' demek, 'Silaha ve savaşa bütçeden pay ayrılmaması' demektir. Ancak ne yazık ki 2026 yılı bütçesinde; bizler 1 yılı aşkındır barış ve demokratik toplum sürecinden bahsederken mevcut iktidar silaha yani bu anlamdaki bütün kalemlere ciddi anlamda pay ayırmış, hatta geçen yıllara göre daha fazla bütçe vermiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Biz buradan bir kere daha haykırıyoruz; 'Savaşa değil halka, emekçiye bütçe' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN TEK DERDİ SERMAYE BÜTÇE YAPMAK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da 2026 yılı bütçesini eleştirerek, "Bu Meclis'te iktidarın tek bir derdi var; sermayeye, savaşa ve faiz lobilerine bütçe yapmak. DEM Parti olarak Meclis'te 2026 yılı bütçesinin, bizlerin bütçesi olması için daha fazla mücadele, dayanışma ve taleplerimizi güçlü bir şekilde haykırmalıyız. İnanıyorum ki bugün burada ortaya koyduğumuz iradeyi yaşadığımız sorunlara karşı da güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsek 2026 bütçesi, bizlerin bütçesi olabilir. Meclis'in derdi asgari ücretliler değil, sermaye ve savaş lobilerine vergi muafiyeti sağlamak, bütçeyi peşkeş çekmektir. Dolayısıyla bütçenin bizim olmasını istiyorsak mücadele edeceğiz, sesimizi güçlendireceğiz, taleplerimizi ilgililere ileteceğiz" diye konuştu.