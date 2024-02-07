Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:41

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:41

DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı uzun süredir tartışılan Başak Demirtaş, yazılı açıklama yaptı. Aday olmayacağını duyuran Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İBB adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, DEM parti'den Bedia Özgökçe Ertan'nun adının öne çıktığını söyledi. Peki, DEM Parti'li Bedia Özgökçe Ertan kimdir? Bedia Özgökçe Ertan kaç yaşında, nereli?

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

Bedia Özgökçe Ertan 1975 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kuruculuğu, Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kuruculuğu, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın il genel meclisi üyesi olmuştur. TBMM 26. ve 27.Dönem Van Milletvekilidir. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk annesidir. 2019 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.[2] 19 Ağustos 2019 günü İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır belediye başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin belediye başkanı Ahmet Türk ile beraber görevden alınmışlar, yerlerine kayyım atanmıştır