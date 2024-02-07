İBB duyurdu: Beşyol durağı 45 gün kullanılmayacak

Küçükçekmece'deki Beşyol metrobüs durağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İBB) yürütülen üst geçit çalışması nedeniyle bugünden itibaren 45 gün süreyle hizmet veremeyecek.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:18
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Küçükçekmece'de bulunan Beşyol metrobüs durağı, İBB tarafından yürütülen üst geçit çalışması nedeniyle bugünden itibaren 45 gün süreyle hizmete kapandı.

Ekipler, durağın söküm çalışmasına başladı. 

“45 GÜN SÜREYLE KAPALI OLACAK”

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Yaya üstgeçidi yapımı, istasyon alanı düzenlenmesi ve D100 Karayolu'nun yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol metrobüs istasyonu geçici olarak kapatılacak. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla, 7 Şubat tarihinden itibaren Beşyol metrobüs istasyonu 45 gün süreyle kapalı olacak. İş kapsamında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edilecek. Üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 Karayolu, yan yol ve metrobüs yolu 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye ötelenecek ve metrobüs peron alanı genişleyecek. Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonları, Beşyol istasyonu yerine alternatif olarak kullanılabilir" ifadelerine yer verildi.


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