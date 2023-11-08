Demans olması nedeniyle tahliye edilmişti: Aysel Tuğluk gözaltına alındı!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:55

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:59

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Tuğluk'a gözaltı kararı Özgürlükçü İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

"Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!"

Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle ertelenmişti.