Dermatolog 'asla kullanmayın' diyerek açıkladı: Bu popüler ürünler cildinizi mahvediyor!

Dermatolog ve estetik uzmanı Dr. Sina Ghadiri, bazı cilt bakım ürünlerinin ne kendisi ne de danışanları için uygun olmadığını belirtti. Yapay kokular, sert kimyasallar veya aşındırıcı maddeler içeren ürünler, cildin doğal bariyerine zarar verebilir ve özellikle hassas veya akneli ciltlerde iltihaplanmayı artırabilir.

DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Ghadiri, özellikle banyo raflarında bulunmaması gereken dört ürün grubuna dikkat çekiyor:

1. PEELİNG ÜRÜNLERİ

Cildin en dış tabakası, nem ve besin maddelerini içeride tutarken bakteriler ve tahriş edici maddeleri dışarıda bırakır. Bazı aşındırıcı peelingler, ceviz kabuğu gibi sert parçacıklar içerdiği için mikro yırtılmalara yol açabilir ve cilt bariyerini zayıflatabilir.

Bu durum, özellikle akneli veya hassas ciltlerde iltihabı artırabilir. Dr. Ghadiri, ölü deri hücrelerinden kurtulmak isteyenlerin, AHA ve BHA içeren, cildi nazikçe soyan ürünleri tercih etmelerini öneriyor.

2. YÜZ TEMİZLEME FIRÇALARI

Yeni nesil yüz temizleme aletleri, cildi derinlemesine temizlediği iddiasıyla popüler olsa da, sert temizleyiciler veya aktif maddelerle birlikte kullanıldığında hassas ciltlerde tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir

Tekrarlayan mekanik ovma, rosacea ve akne gibi cilt sorunlarını tetikleyebilir. Dr. Ghadiri, yüz temizliğinde parmak uçlarıyla uygulanan nazik temizleyicilerin hem güvenli hem de etkili olduğunu vurguluyor.

3. SİYAH NOKTA BANTLARI

Siyah noktalardan hızlıca kurtulma vaadi sunan bantlar, cildin en üst tabakasını soyduğu için bariyere zarar verebilir ve kılcal damarların çatlamasına yol açabilir. Ayrıca bu yöntem, siyah noktaların tekrar oluşmasını engellemiyor.

Uzmanlar, bunun yerine gözeneklerin derinliklerine nüfuz eden ve siyah noktaların oluşumunu önlemeye yardımcı olan salisilik asit içeren ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

4. MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLLERİ

Hızlı bir çözüm olarak kullanılan makyaj mendilleri, çoğu zaman cilde zarar verebilen tahriş edici maddeler içeriyor ve temizliği tam olarak sağlayamıyor. Tekrarlanan ovalama hareketleri, hassas bölgelerde tahrişe neden olabiliyor ve ciltte yaşlanma belirtilerini hızlandırabiliyor. Uzmanlar, makyaj temizliği için hafif yağlar veya misel su gibi nazik ürünlerin kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Dr. Ghadiri, cilt bakımında hızlı çözümler aramanın cazip görünse de, uzun vadeli sağlık için doğru ve nazik ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.