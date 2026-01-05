DEVA Partili Ekmen iddiaları yanıtladı: Yeni Yol Grubu düşecek mi?

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’nun bugün DEVA Partisi’nden istifasıyla, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Grubu’nun milletvekili sayısı 20'ye düştü. TBMM İç Tüzüğü'ne göre partiler en az 20 milletvekiliyle grup kurabiliyor.

"İSTİFASININ BİRKAÇ AÇIDAN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, başka istifalar olması halinde Yeni Yol Grubu'nun düşebileceği iddiaları ile İrfan Karatutlu’nun istifasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ben orada bir sorun görmüyorum. Gerek Meclis’te temsil edilen farklı partiler gerekse de bağımsız milletvekillerinin, hatta partisi olsa bile Yeni Yol Grubu'nun Türk siyasetine kattığı değeri bilen birçok milletvekilinin ihtiyaç halinde dayanışma göstereceğinden eminim ama buna dair bir emare yok, grubun düşmesi söz konusu değil. Şu anda böyle bir dayanışmaya ihtiyaç yok ve buna dayalı bir arka plan trafiği de yok.

İstifa tabii ki üzücü. Daha önce istifa eden milletvekillerimizin de istifasının birkaç açıdan doğru olmadığını düşünüyorum. Birincisi DEVA Partisi'nin kuruluşundaki ihtiyaç bugün de devam ediyor. İkincisi, ben dahil milletvekilleri ön seçimden geçerek, şehrinde 200 ya da 300 oyla milletvekili seçilip seçilmeme endişesi yaşayarak değil kuvvetli bir iş birliği ile geldik. Bu iş birliğinin ruhuna sadık kalmamız lazım. Bu iş birliğinin ruhu da muhalefettir ve bu iş birliğinin ruhu da DEVA Partisi seçmeninin DEVA Partisi kuruluş kodlarıyla buraya transfer ettiği güçtür, siyasi olarak. Bunların hiçbirinde geçmişe göre bir bozulma yok.

Dolayısıyla siz bugün DEVA Partisi'nden istifa ettiğinizde DEVA Partisi'nin yerine koyacağınız daha güçlü, daha karakterli bir siyasi mücadele ne olacak? Mesela bazı milletvekillerimizin bağımsız olarak kaldığını görüyoruz çünkü gerçekten yerine koyabilecekleri, tartışarak ve puanlayarak daha iyi bir alternatif olmadığını görüyorlar. Dolayısıyla bu istifa da yanlış oldu, üzücü oldu. DEVA Parti kadrolarının onaylamadığı bir istifa oldu.”

"BU ÇELİŞKİLERE DE HERHALDE İRFAN BEY BİR CEVAP VERİR”

İrfan Karatutlu’nun AKP’ye geçeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Ekmen, şunları söyledi:

“Biz zaten DEVA’dan istifayı, istifadan sonra başka bir partiye geçmeyi doğru bulmadığımızı ifade ettik. Ama AK Parti'ye gidiş başka bir çelişki yaratabilir, emareler bunu gösteriyor. Şunu tespit etmek lazım; İrfan Bey Kahramanmaraş özelinde Kahramanmaraş'ın bütün sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündemleştirme konusunda, seçim bölgesini sorun odaklı olarak bu kadar öne çıkartan sayılı vekillerimizden biri oldu. Yani bütün Meclis'te kendi seçim bölgesini bu kadar güçlü olarak gündeme getiren kim vardı derseniz muhtemelen İrfan Bey'den başka birkaç isim saymak mümkün olmaz. Bu da bir çelişki yarattı. Bütçe görüşmeleri döneminde Sağlık Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırımlarından, deprem ihalelerinden ve daha birçok konudan bizzat kendisi bahsetmişti. Şimdi 22 yıllık dönemde bugüne kadar yapılmayan bu kadar büyük sorunları AK Parti, İrfan Bey geçti diye 3 ayda mı çözecek, 6 ayda mı çözecek? Madem ki böyle bir yol gözüküyordu o zaman Kahramanmaraş'ın sorunlarını tespit etmek ve dillendirmekte bu kadar gerçekçi olmamalıydı. Dolayısıyla AK Parti'nin muhalefet milletvekillerinden milletvekilliği transferini siyasetin doğal kodları açısından da doğru bulmuyoruz. Hatırlayalım, Hakan Şükür istifa ettiğinde Sayın Erdoğan ‘O zaman vekillikten de istifa etsin’ demişti. Niye? ‘Hangi kesimin oyuyla geliyorsan o kesimin taleplerine uygun bir dönem bitirmen lazım. Fikrin değişirse dönem bittiğinde fikir değişebilir.’

O nedenle bu şekilde muhalefet seçmenin oyuyla gelip de milletvekili ya da belediye başkanı olanların AK Parti'ye geçişinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama milletvekilleri açısından da İrfan Bey açısından da bugüne kadar AK Parti'ye yönelik ifade ettiği bütün sorunların buharlaşmayacağını varsaydığımızda başka bir çelişki oluşturduğunu kabul ediyoruz. Mesela 3 ay veya 6 ay sonra insanlar İrfan Bey'e şunu sorabilir: Geçtiniz tamam, geçen yıl bahsettiğiniz bu 10 sorundan hangisi nasıl çözüldü? İrfan Bey AK Parti'ye geçecek diye artık AK Parti 1 liralık işleri 3 lira ihale etmekten vaz mı geçecek? İrfan Bey oraya geçecek diye AK Parti'nin yerellerde kurduğu hegemonik ve şehrin bütün değerlerini, bütün çoğulculuğunu yok sayan, hükmetme ve siyaset yapma anlayışı ortadan mı kalkacak? Bu çelişkilere de herhalde İrfan Bey bir cevap verir."

"HIZLANDIRILMIŞ BİR SÜREÇ HENÜZ YOK AMA GÜNÜN SONUNDA ORAYA VARACAKTIR"

Milletvekili transferlerinin olası bir anayasa değişikliği planıyla ilgili olup olmadığı sorusuna Mehmet Emin Ekmen şu karşılığı verdi:

“Uzun vadede öyle. Kısa vadede de muhalefetin ve muhalefet seçmenin moralini bozmak, AK Parti'yi diri tutmak istiyorlar ama günün sonunda ister Meclis’ten seçim kararı almak için olsun, ister olası bir anayasa değişikliği olsun 360 rakamını bulmaya çalışacaklardır. Bugün buna yönelik hızlandırılmış bir süreç henüz yok ama günün sonunda oraya varacaktır.”