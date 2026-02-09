DEVA Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a tepki

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Özarslan'ın Keçiören'de seçilmesinin kişisel bir başarıdan ziyade, iktidara yönelik bir cezalandırma refleksi olduğunu belirten Şahin, "Keçiören'deki zafer, tamamen iktidara olan güvensizlik ve tepkisel oyların Mesut Özarslan arkasında birikmesiyle gerçekleşti. Burada aslan payı hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenidir. Biz DEVA Partisi olarak sahada her kapıyı çaldığımızda, seçmen bize 'Bu seçim iktidarı cezalandırma seçimi' dedi. Millet sandığa akın etti ve AK Parti’yi cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

"OYLARI BAŞKA BİR YERE CİRO EDEMEZSİNİZ"

Belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesinin ahlaki ve hukuki boyutuna dikkat çeken Şahin, bu durumun bir "hak gaspı" olduğunu kaydetti. Şahin, "Eğer zerre kadar siyasi onur taşıyorsak, muhalif seçmen adına size verilmiş oyların hakkını başka bir yere ciro edemezsiniz. Siyaset ilkeyle yapılır, transferle değil. Siyaset güvenle büyür. Değişim iradesini ortaya koyan seçmenin oyunu alıp sonra iktidar partisine geçemezsiniz. Bu ne Keçiören’in ne de Ankaralıların vicdanına sığar" tepkisini dile getirdi.

"İKTİDAR, BELEDİYELERİN ÖNÜNE YA KELEPÇE YA ROZET KOYUYOR"

Muhalefet partili belediyelerin yargı baskısına maruz bırakıldığını ifade eden Şahin, "İktidar, muhalif belediyelerin önüne ya kelepçeyi ya da AK Parti rozetini koyuyor. Bu büyük bir ayıptır. Ülkede adaletin kalmayışı, belediye başkanlarını zorunlu bir tercihe itiyor olabilir; ancak yargı eliyle siyaseti dizayn etmek demokrasiye değil, sadece kısa vadeli mühendisliklere hizmet eder. Bu durum bumerang gibi gün gelir kendilerini vurur" değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASİ ETİK YASASI ŞART"

Siyasetteki transfer tartışmalarının son bulması için köklü bir sistem değişikliği gerektiğini vurgulayan Şahin, "Siyasi Etik Yasası çıkarılmadan, ahlaklı siyaset merkeze konumlanmadan ve Siyasi Partiler Yasası tümden değişmeden bu tür transferlerin önüne geçemezsiniz. Unutulmamalıdır ki siyasette güç sayıdan değil, meşruiyetten doğar. Duruş, siyasette erdemli insanların işidir ve herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.